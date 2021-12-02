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Философский подход: Лукашенко рассказал, когда у Белоруссии и России будет единая валюта

02 декабря 2021, 05:20  •  193 • Политика
Философский подход применил Александр Лукашенко, когда у него спросили об интеграции Белоруссии и России. Заодно он ответил, когда у стран появится единая валюта.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подписали 28 интеграционных программ, касающихся сотрудничества в сфере экономики. Александр Лукашенко рассказал, как будет проходить интеграция дальше. Он применил философский подход.
"Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет", - цитирует президента Белоруссии РИА Новости.
Белорусский лидер также рассказал о создании единой валюты. Это тот уровень интеграции, которого Москва и Минск ещё не достигли, считает Лукашенко.
"К единой валюте надо прийти step by step", - добавил он.

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