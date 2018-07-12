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«Философский камень украинских алхимиков»: как в России отреагировали на слова Тимошенко о возвращении Крыма
12 июля 2018, 14:54 • 190 • Украина
В России назвали популизмом заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о возвращении Крыма. Таким образом она стремится заработать политические очки. Как подчёркивают опрошенные RT эксперты, с приближением выборов президента Украины в Киеве будут всё чаще говорить о притязаниях на Крым. Ранее Тимошенко сделала ряд других громких заявлений, в частности обвинила главу государства Петра Порошенко в намерении сорвать голосование, назначенное на 31 марта 2019 года.
РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на встрече с ветеранами и военнослужащими, которые участвовали в операции Украины на востоке страны, заявила, что Киеву нужна победа в конфликте, так как без завершения войны «трудно наладить жизнь».
Очевидно, под Будапештским форматом подразумевается обсуждение ситуации в Донбассе и статуса Крыма с привлечением подписантов Будапештского меморандума 1994 года. Тогда Украина, Россия, США и Великобритания договорились о присоединении Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с этим меморандумом Украина отказалась от ядерного арсенала, унаследованного от СССР, а остальные подписанты обязались гарантировать стране безопасность.
Подчеркнём, Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам демократического референдума, проведённого в соответствии с нормами международного права, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. С тех пор в Москве неоднократно подчёркивали: статус Республики Крым и Севастополя обсуждению не подлежит, так как они являются российскими регионами, а внутренние дела РФ не обсуждает с другими государствами.
Вспоминая время подписания Будапештского документа, Тимошенко заявила, что Украине следовало тогда вступить в НАТО. Ведь если бы это произошло, то, по её словам, у Киева сейчас была бы быть «принципиально другая армия», а в стране «не было бы войны».
По словам Тимошенко, Украине необходима мощная армия, и «Батькивщина» приложит все усилия для её создания. В частности, члены партии разрабатывают новый контракт для военнослужащих, который даст им гарантии и «обеспечит их всем необходимым».
«Нельзя терять ни одного дня и никакой возможности для установления мира, возвращение Донбасса и Крыма», — подчеркнула Тимошенко.
«Готовится к выборам»
Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков убеждён, что Тимошенко сама не верит в свои заявления.
«Она готовится к выборам. Её рейтинг на сегодняшний день лидирующий в стране. Замечу, что и антирейтинг тоже не маленький.
Кроме того, Цеков полагает, что Будапештский формат уже потерял актуальность.
«Это был 1994 год, все надеялись на одно, в том числе и в России, а получилось совсем другое... Будапештский формат нарушили прежде всего Западные страны, и принимать во внимание его по большому счёту не надо. Может быть, вспоминать иногда, но рассчитывать на продолжение его работы не считаю возможным», — заключил Цеков.
Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский подчеркнул, что крымский референдум был проведён в соответствии с международным правом.
«Пусть Тимошенко не лукавит и говорит о том, что право на самоопределение и проведение референдума — это исключительное право населения и народа той или иной территории... Любой акт, меморандум не имеет возможности нарушать права самих жителей. Если крымчане самостоятельно взяли судьбу в свои руки, пришли на референдум и приняли историческое решение, это наше исключительное крымское право. И никакими меморандумами запретить это сделать крымчанам никто не может», — подчеркнул вице-премьер крымского правительства.
Украинская алхимия
Многочисленные спекуляции на тему Крыма на Украине связаны с приближением выборов президента страны, которые состоятся в 2019 году, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, кандидаты на пост главы государства стараются отвлечь внимание электората от проблем Украины — бедственного экономического положения, коррупции и других острых вопросов.
По мнению Белика, Тимошенко «банально играет на чувствах избирателей» — выдвигает популистские лозунги о сильной экономике, сильной армии, возвращении Крыма и Донбасса.
«Это всё свежая порция лапши на ушах электората в исполнении «леди Ю». Если честно, меня очень пугает тренд ведущих политиков Незалежной, поставивших во главу своих политических программ кровь и насилие. Им впору в свои агитки и на билборды вписывать — сколько домов они разрушат, сколько беженцев останутся без средств к существованию, сколько детей станут сиротами ради их победы на выборах президента», — заявил депутат Госдумы от Севастополя.
Дмитрий Белик напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: присоединение Крыма и разногласия в отношениях НАТО с Россией — это не повод для изоляции Москвы.
«Так что украинским политикам теперь придётся ещё внимательней и осторожней выбирать слова, критикуя Россию», — заключил депутат Совфеда.
Напомним, генсек НАТО призвал налаживать контакты с Москвой на саммите стран — участниц альянса в среду, 11 июля.
«Россия — наш сосед, Россия никуда не денется, и нам нужен диалог с Россией», — подчеркнул Столтенберг.
Тактика Тимошенко
В преддверии выборов президента Украины, которые пройдут в стране 31 марта 2019 года, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко уже сделала ряд громких заявлений. В частности, она обвинила Порошенко в намерении сорвать избирательный процесс.
По её словам, в качестве предлога будет использовано введение военного положения из-за эскалации ситуации в Донбассе. Таким образом, как она полагает, Порошенко будет добиваться отмены проведения выборов, чтобы как можно дольше оставаться у власти.
Кроме того, в предвыборной программе Тимошенко значится пункт по отмене Минских соглашений и Нормандского формата, усилении армии и переговоры о прекращении войны в Донбассе на основе Будапештского меморандума от 1994 года. Она также призывает принять новую украинскую конституцию в ходе всенародного референдума, так как главный документ страны создавался «за закрытыми дверьми несколькими людьми в их интересах».
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