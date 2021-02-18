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Философ-майданщик: Украина ужмется до Галичины с частью Киева

18 февраля 2021, 10:40  •  186 • Украина

Украине нужно выработать единую стратегию сохранения государства, причем сделать это собственными силами, не полагаясь на помощь извне.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский философ Сергей Дацюк.

В противном случае, по словам эксперта страну ждет развал и сужение до границ Галичины.

«По сегодняшний день стратегии решения ситуации с Крымом и Донбассом нет. То, что есть, – это не стратегия. То, что есть – это хождение по кругу, попытка в очередной раз переложить стратегическую позицию на партнеров – «Придет США и предложит нам стратегию»…

Если речь не идет о тотальной войне, то речь должна быть об инновациях невоенного пути решения конфликта. США, если предложит, то они потребуют платы. А мы уверены, что мы потом готовы расплатиться? И что эта плата будет меньше, нежели та плата, которую бы взяла Россия? Мы уверены? Ну это же глупо.

Если Украина оказалась стратегически несостоятельна, если она хочет состояться только как этническая нация, значит, она будет в пределах Галичины, плюс, возможно, Киев, и то не весь. Ну и все. А все остальное будет самоопределяться в этом процессе, потому что это же важный вопрос – чтобы быть единым целым, надо иметь единую стратегию», – заявил Дацюк.

Примечательно, что в 2013 – 2014 годах Дацюк горячо поддерживал майданщиков, а теперь заявляет, что исчезновение Украины уже фактически необратимо.

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