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Филологи нашли ошибку в бюллетенях для голосования: На замечание отреагировал Песков
27 июня 2020, 00:00 • 31 • Политика
Филологи нашли ошибку в бюллетенях для голосования по конституционной реформе. На замечание отреагировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что оно будет обязательно рассмотрено. Он добавил, что данная возможная ошибка в любом случае не ставит под сомнение законность голосования и его чистоту.
В Институте русского языка РАН сообщили об ошибке, обнаруженной в бюллетенях для голосования по конституционной реформе.
Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" рассказала филолог Ольга Северская. Она подчеркнула, что был неправильно сформулирован вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"
Она указала на неправильное управление в словосочетании. По её версии, верной будет формулировка "изменения в Конституции".
На это высказывание отреагировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул в беседе с журналистами, что данное замечание будет рассмотрено.
При этом он добавил, что данная возможная ошибка в любом случае не ставит под сомнение законность голосования и его чистоту.
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