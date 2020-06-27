Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / Политика

Филологи нашли ошибку в бюллетенях для голосования: На замечание отреагировал Песков

27 июня 2020, 00:00  •  31 • Политика
Филологи нашли ошибку в бюллетенях для голосования по конституционной реформе. На замечание отреагировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что оно будет обязательно рассмотрено. Он добавил, что данная возможная ошибка в любом случае не ставит под сомнение законность голосования и его чистоту.
В Институте русского языка РАН сообщили об ошибке, обнаруженной в бюллетенях для голосования по конституционной реформе.
Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" рассказала филолог Ольга Северская. Она подчеркнула, что был неправильно сформулирован вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"
Она указала на неправильное управление в словосочетании. По её версии, верной будет формулировка "изменения в Конституции".
На это высказывание отреагировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул в беседе с журналистами, что данное замечание будет рассмотрено.
Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. […]. Безусловно, это важно, - отметил глава пресс-службы президента.
При этом он добавил, что данная возможная ошибка в любом случае не ставит под сомнение законность голосования и его чистоту.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 22:00
Михалков напомнил пророчество Великого Антония, губительное для США: "Служение злу..."
26 июня 2020, 22:00
Кто пытался забрать "детские деньги": Путин намекнул, политолог перечислила игроков
26 июня 2020, 22:00
Прокуратура Нидерландов сопротивляется расследованию незакрытия неба Украиной по делу MH17
26 июня 2020, 22:00
Крымчане посмеялись над обещанием Зеленского вернуть их на Украину
26 июня 2020, 22:00
"Майданутых" у нас хватает": Лукашенко оценил вероятность революции в Белоруссии
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 22:00
Кто пытался забрать "детские деньги": Путин намекнул, политолог перечислила...
26 июня 2020, 22:32
Президент продолжает опускать себя все ниже
26 июня 2020, 22:55
Информационный фон: почему Трамп заявил о возможном вмешательстве России и КНР в голо...
26 июня 2020, 23:25
Павел Крашенинников:Мы теперь правопреемники не только СССР, но и Российской империи
26 июня 2020, 23:00
Первый день голосования: явка, фейки, уголовные дела (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
22 июня 2020, 09:00
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
20 июня 2020, 23:00
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили задерживать русских моряков
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.