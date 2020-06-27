Филологи нашли ошибку в бюллетенях для голосования: На замечание отреагировал Песков

В Институте русского языка РАН сообщили об ошибке, обнаруженной в бюллетенях для голосования по конституционной реформе.

Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" рассказала филолог Ольга Северская. Она подчеркнула, что был неправильно сформулирован вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"

Она указала на неправильное управление в словосочетании. По её версии, верной будет формулировка "изменения в Конституции".

На это высказывание отреагировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул в беседе с журналистами, что данное замечание будет рассмотрено.

Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. […]. Безусловно, это важно, - отметил глава пресс-службы президента.

При этом он добавил, что данная возможная ошибка в любом случае не ставит под сомнение законность голосования и его чистоту.