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Фильм о "вагнеровцах" расстроил Киев: Пришлось привлекать MI-6

07 марта 2021, 20:15  •  63 • Политика
Власти Украины попытались не допустить выхода фильма по расследованию Bellingcat спецоперации по захвату бойцов ЧВК "Вагнера". По сообщениям СМИ, сотрудники Офиса президента Украины Владимира Зеленского якобы препятствовали выпуску фильма. В этом Киеву якобы помогали британские спецслужбы, в частности MI-6.
В Офисе президента Украины витает страх. Об этом рассказало украинское издание "Зеркало недели".
"С приближением выхода первой части фильма международного проекта журналистов-расследователей Bellingcat о провале операции по задержанию группы "вагнеровцев", которые воевали в Донбассе, на Банковой всё чаще сдают нервы", - пишет издание.
По свидетельству журналистов, у президента Украины наблюдается форменная "истерика". СБУ и ГУР МО совместно с американцами готовили спецоперацию больше года. Однако на финальном этапе она была сорвана, рассказало "Зеркало недели".
Напомним, суть операции была в том, чтобы приблизительно 30 граждан России обвинить в причастности к работе в частной военной компании, которая якобы действовала против Украины. В конце июля 2020 года их задержали на территории Беларуси местные спецслужбы, после чего "наёмников" передали России.

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