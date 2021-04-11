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Фильм о Курилах показал японцам неудобную правду: "Не нужны нам эти острова. Оставьте их России!"

11 апреля 2021, 16:15  •  219 • Политика
Японцам показали новый фильм о Курильских островах, который открыл не самую приятную для Японии правду. Посмотрев ленту, они съязвили: "Не нужны нам эти острова. Оставьте их России!"
Не так давно на японские экраны вышел французский фильм "Кунашир". Его снял белорусский режиссёр Владимир Козлов, ныне живущий и работающий в Париже.
Фильм получил широкий общественный резонанс в Японии. Зрители признаются, что не подозревали, как счастливы русские на этой земле. Многие стали сомневаться — нужны ли вообще японцам Курилы, о которых так давно и самозабвенно мечтают политики.
Журналистка Асука Токуяма из JB Press написала небольшой обзор фильма "Кунашир", в котором отметила, что эта лента объективно и честно рассказывает о реальном облике острова Кунашир, правдиво отображая жизни его обитателей. Она написала, что для многих японцев просмотр фильма станет "шоком".
Реакция других зрителей, впрочем, была разной. Не все согласились с журналисткой. Один из пользователей заявил, что несмотря ни на каких режиссёров северные Курилы — это "суверенная японская земля, незаконно отобранная у Японии Советским Союзом".
Другой пробует поразмышлять: "Мы привыкли к одностороннему пониманию территориальной проблемы. Но ведь есть и другая сторона, российская. Есть люди, по-другому воспринимающие тамошнюю реальность. Вот как раз это-то и интересно".
Ещё одна читательница и вовсе заявила: "Не нужны нам эти острова. Оставьте их России!"

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