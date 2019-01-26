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Филиппинский джихад: Юго-восточные исламисты активировались с новой силой по всем фронтам

26 января 2019, 12:39  •  77 • В мире
Филиппинские сторонники "Исламского государства"* вели продолжительный бой в провинции Южный Ланао с 24 января. Их соотечественники были найдены среди покидающих подконтрольную группировке территорию в долине Евфрата для сдачи в плен "Сирийским демократическим силам". Филиппинский джихад действует по всем направлениям.
У себя на Родине, в филиппинской провинции Южный Ланао, боевики "Исламского государства"* вели продолжительный бой с 24 января.
Военнослужащие 55-го и 82-го пехотных батальонов начали зачистку полевого лагеря джихадистов в районе деревни Сумалиндао. Основной целью для них был один из полевых командиров ИГ* на Филиппинах Овайдо Бенито Марохомбсар, известный как Абу Дар.

Отряд, с которым завязался бой, насчитывал 24 боевика, ранее принимавших участие в боях в столице провинции г. Марави.
Бой с джихадистами продолжался около суток и закончился только в пятницу. Джихадисты оказывали настолько ожесточенное сопротивление, что завершить бой удалось только при помощи ВВС Филиппин. Но большая часть боевиков смогла скрыться, район проведения операции перешел под контроль армии. Во время боя ранения получили трое филиппинских солдат. Трое исламистов были ликвидированы, двое - сдались в плен. ВС нашли склад с оружием, боеприпасами и экстремистской литературой. По всей вероятности, Абу Дара не удалось поймать.
Ранее в Сирии во время депортации боевиков ИГ* из долины Евфрата, которая переходит под контроль "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемых международной коалицией во главе с США, были раскрыты филиппинские боевики.
Граждане Филиппин сражались на стороне ИГ* в Восточной Сирии. Стоит отметить, что практически половину из них составляли женщины, сообщает канал Directorate 4, специализирующийся на новостях из горячих точек.
  • *Запрещенная в России организация

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