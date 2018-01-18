Филип Хэммонд: ЕС – это «клуб с плохим руководством»

Лидеры Европейского союза – председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, – выступая в Европарламенте, повторили своё прежнее предложение Великобритании отказаться от Брекзита и остаться в Евросоюзе. Туск при этом говорил об «открытых сердцах», Юнкер – об «открытых дверях».

Реакция Лондона на обе «открытости» осталась сдержанной, «без энтузиазма», констатирует европейская пресса. Спикер британского правительства заявил, что работа над условиями выхода из Евросоюза продолжается. Консервативная Times сообщила своим читателям, будто Туск потребовал второго референдума. Член партии тори Бернард Дженкин назвал такую идею абсурдной: «Ни один серьёзный человек в этой стране [в Великобритании] не хочет голосовать еще раз». Напомним, что идею провести в Британии повторный референдум недавно высказал Найджел Фарадж – бывший лидер Партии независимости Британии.

В начале января Тереза Мей произвела в своём правительстве перестановки, которые свидетельствуют о подготовке к «жёсткому» Брекзиту, то есть выходу из ЕС даже при условии провала переговоров с Евросоюзом. Оглашён план учреждения должности младшего министра по проблеме «Брекзит без соглашения». Пока перестановки не затронули министров на ключевых постах, включая канцлера казначейства Филипа Хэммонда.

Хэммонд очень критически отзывается о переговорной позиции делегации Евросоюза под руководством Мишеля Барнье. Тот настроен на ведение переговоров до середины года, в то время как британская сторона намерена завершить определение условий Брекзита к марту.

В интервью немецкой Welt am Sonntag Хэммонд назвал ЕС «клубом с плохим руководством». Стремление Евросоюза выставить Лондону большой счёт за Брекзит Хэммонд расценивает как угрозу по адресу всех членов ЕС, которые когда-либо задумывались о выходе: такой подход Хэммонд называет паранойей. «От США и многих других стран мира мы слышим пожелания и видим даже проявления энтузиазма по поводу возможного заключения соглашения о свободной торговле. От Европы мы такого не слышим. Мы слышим противоположное», – упрекнул британский министр руководство Евросоюза. Хэммонд убеждён, что Брекзит неизбежен и непременно состоится.