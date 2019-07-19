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Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN/MPQ-65

19 июля 2019, 07:24  •  81 • Аналитика
Предметом острых дискуссий в западных и российских военно-аналитических сообществах стала недавняя информация об успешном применении БПЛА-камикадзе семейства «Samad-1/3» (а, возможно, и тактических крылатых ракет «Quds») против как минимум двух пусковых установок М903 аравийского зенитно-ракетного комплекса «Patriot PAC-3», прикрывавшего укрепрайоны сухопутных войск Саудовской Аравии и суданских наемных военизированных формирований в приграничной провинции Мариб (близ линии соприкосновения между силами «аравийской коалиции» и войсковыми подразделениями йеменских повстанцев-хуситов).




Вся пикантность произошедшего заключается не столько в том, что данный «сюрприз» был преподнесён ракетными подразделениями группировки «Ансар Алла» именно 4 июля 2019 года (во время празднования Дня независимости США), сколько в отсутствии какой-либо информации о приведении батареи ЗРК «Patriot» в полную боевую готовность, предусматривающую азимутальный доворот наклонных пусковых установок M903 в направлении приближающихся средств воздушного нападения, в нашем случае — дронов-камикадзе «Самад» или тактических ракет «Кудс». Об этом сообщили новостные агентства «Free News», «Al-Masdar News» и «Военно-промышленный курьер» со ссылкой на осведомлённые источники в оперативном штабе «Ансар Аллах» и ВС Саудовской Аравии.

Причины «молчания» аравийского «Пэтриота» — в технологической «дубовости» радаров AN/MPQ-53/65


На основании вышеизложенного обстоятельства можно сделать сразу несколько фундаментальных и интересных выводов, способных сослужить отличную службу специалистам Генштаба ВС России и командования ВС Ирана при выработке различных методик подавления ЗРК семейств «Patriot PAC-2/3». Учитывая крайне сложную и практически непредсказуемую оперативно-тактическую ситуацию на йеменском театре военных действий, обусловленную внезапными и высокоинтенсивными ракетно-артиллерийскими дуэлями между хуситами и силами «аравийской коалиции», нетрудно предположить, что многофункциональная РЛС обнаружения, подсвета и наведения AN/MPQ-53/65, входящая в состав подвергнувшегося удару «Пэтриота», с максимальной долей вероятности находилась в дежурном режиме. Следовательно, должен был осуществляться обзор воздушного пространства над Йеменом на наиболее ракетоопасном направлении (на предмет появления оперативно-тактических баллистических ракет 8К14 комплекса «Эльбрус», 9М79 «Точка», «Badr-1P» и различных видов крылатых ракет и БПЛА) в азимутальном секторе от +45° до -45° (зона обзора 90 градусов), в угломестной плоскости — от 1 до 73 градусов.

На первый взгляд, с учётом осведомлённости аравийского расчёта «Patriot PAC-3» о предполагаемых траекториях полёта йеменских ОТБР и крылатых ракет, вышеуказанных обзорных параметров МРЛС AN/MPQ-53 (либо её более современной модификации AN/MPQ-65) должно было с лихвой хватить для эффективного сканирования заданного участка воздушного пространства и «купирования» любых ракетных ударов со стороны хуситов; тем более что боекомплекты комплексов PAC-3 могут похвастаться наличием противоракет MIM-104F PAC-3MSE с возможностью загоризонтного поражения низковысотных малозаметных целей по целеуказанию от самолётов ДРЛО E-3A, состоящих на вооружении Королевских ВВС Саудовской Аравии. Тем не менее, виртуозы из ракетных подразделений «Ансар Алла» всё же прощупали технологические недостатки радаров семейства AN/MPQ-53/65 и режимов их работы, после чего в пух и прах разнесли миф пиарщиков из «Lockheed Martin» и «Raytheon» о высочайшем уровне живучести PAC-3 в ходе интенсивных массированных ракетных ударов противника. О каких недостатках может идти речь?

В первую очередь это достаточно большое ограничение по минимальной высоте сопровождаемых на проходе и «захватываемых» радарами AN/MPQ-53/65 целей, составляющее 0,03 км (30 м), в то время как радары подсвета и наведения 30Н6Е и 9С36 комплексов С-300ПМ1 и «Бук-М2» работают по сверхнизковысотным объектам, оперирующим на высотах 10—15 м! Данный недостаток является своеобразной «генетической болезнью» станций семейства MPQ-53, связанной с минимальным углом возвышения луча в 1 градус, в то время как угломестная зона сканирования других современных МРЛС начинается с либо с 0 градусов, либо с отрицательных показателей (-4—7 градусов): ярким тому примером являются всевысотный обнаружитель 96Л6 и низковысотный обнаружитель «Подлёт-К1», придаваемые комплексам С-400 «Триумф». Следовательно, «крадущиеся» на высоте 15—20 м беспилотники и крылатые ракеты хуситов могли «обойти» угломестную зону обзора MPQ-53. Ситуацию могли бы спасти самолёты РЛДН E-3A «Sentry», которые выдали бы расчёту «Пэтриота» целеуказание по каналу «Link-16», но на тот момент, по-видимому, ни одна машина не осуществляла боевое дежурство.

Во-вторых, это вероятность применения аравийским расчётом «Пэтриота» режима «секторного поиска» целей, когда сканирующий луч пассивной ФАР MPQ-53/65, управляемый 5161 ферритовыми фазовращателями, обрабатывает лишь наиболее приоритетные и ракетоопасные сектора (выбранные операторами вручную, в соответствии с тактической обстановкой) из 32-х предусмотренных программным обеспечением радара MPQ-53 и пункта боевого управления AN/MSQ-132. Такой режим мог быть выбран саудитами для работы исключительно по баллистическим ракетам «Ансар Алла», нисходящие ветви траекторий которых отличаются огромными углами, в то время как низковысотный участок оказался абсолютно «непросматриваемым».

И наконец, в-третьих, это неспособность МРЛС AN/MPQ-53/65 работать в режиме всеракурсного радиолокационного обнаружителя (с 360-градусным охватом пространства в азимутальной плоскости и высокой частотой обновления информации о воздушной обстановке благодаря вращению антенного поста ), на что способны современные МРЛС типа «Arabel» (входят в состав ЗРК SAMP-T) или 50Н6, придаваемые отечественным ЗРК нового поколения С-350 «Витязь». Как следствие, отсутствие в составе батареи «Patriot PAC-3» дополнительного радиолокационного обнаружителя (к примеру, мобильной американской РЛС AN/TPS-75 «Tipsy») предоставило командованию ракетных бригад «Ансар Алла» непаханое поле для деятельности в плане построения сложных траекторий полёта БПЛА «Samad» и крылатых ракет «Quds» c последующим выходом в боковые полусферы радара AN/MPQ-65 (с углами подлёта более 45 градусов), которые уже не входят в зону обзора станции; результат налицо.
Евгений Даманцев

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