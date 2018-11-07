«Филиал НАТО в Европе»: каковы перспективы создания единой армии ЕС

Европа должна создать собственную армию для защиты от Китая, России и США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также раскритиковал недавнее решение Белого дома о выходе из Договора о РСМД 1987 года. Такую риторику лидера Пятой республики эксперты объясняют очередным охлаждением в отношениях между Евросоюзом и Соединёнными Штатами, реализующими «изоляционистский» курс Трампа. По мнению политологов, идея создания единых европейских ВС, которую поддержала и канцлер Германии, могла бы активизировать интеграционные процессы в регионе, что позволило бы Брюсселю добиться паритета с Вашингтоном внутри НАТО.

6 ноября в эфире радио Europe 1 президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны континента усилить интеграцию в военной области, чтобы защитить себя от нарастающих угроз. Особое внимание он уделил вопросу кибербезопасности. По словам Макрона, угрозы объединённой Европе исходят как со стороны России и Китая, так и США.

«Мы вынуждены защищаться от Китая, России и даже Соединённых Штатов Америки», — заявил президент Франции.

Кроме того, с точки зрения французского лидера, недавнее решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года угрожает безопасности Европы.

«Когда президент Трамп заявил о выходе из важного договора в области разоружения, заключённого после кризиса «евроракет», что разразился в Европе в 80-х годах, кто стал главной жертвой? Европа и её безопасность», — отметил Макрон.

Французский лидер подчеркнул также, что ЕС необходимо создать собственные вооружённые силы.

«Мы не защитим европейцев, если не решим создать настоящую европейскую армию», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Комментируя заявление Макрона, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил, что ЕК приветствует позицию французского лидера, однако говорить о создании единой армии европейских стран в краткосрочной перспективе преждевременно. Ранее с заявлениями о необходимости создания европейской армии выступал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Вызов США

Как отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, заявления французского лидера, касающиеся Соединённых Штатов, связаны с очередным охлаждением в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном.

Президент Франции Эммануэль Макрон

AFP

© LUDOVIC MARIN

«Разговоры о создании единой европейской армии ведутся уже несколько десятилетий, — отметил Блохин. — Как правило, они совпадают с пиками кризисов в отношениях США и Европы».

Сейчас, как отмечает эксперт, ЕС крайне взволнован выходом США из ДРСМД и перспективами размещения американских ракет средней и малой дальности в Европе. По его словам, Эммануэль Макрон стремится заставить Соединённые Штаты пойти на уступки, демонстрируя независимость.

«Сейчас идёт попытка добиться от американцев, чтобы эти ракеты вообще не размещались в Европе, — утверждает Блохин. — В противном случае Европа становится заложником российско-американских отношений. То, что Макрон сказал о США, связано именно с этим. По сути, американцы подставляют Европу, будут прятаться за спину европейцев».

По словам заведующего кафедрой всеобщей истории РАНХиГС Игоря Игнатченко, повышенное внимание, которое европейские лидеры стали уделять оборонной интеграции в рамках ЕС, связано с изменением характера отношений между США и их европейскими союзниками.

«Очевидно, что лагерь Макрона надеялся на взаимодействие с Демократической партией США, которая проиграла на президентских выборах, а президент Трамп реализует национал-изоляционистский курс, — заявил в беседе с RT Игнатченко. — Сейчас в связи с отказом от американской военной опеки Европа, и прежде всего Франция, выступает инициатором создания единой армии».

«Играть роль лидера»

Это далеко не первый случай, когда Макрон обращается к идее создания единых европейских ВС. О своём плане по реформированию оборонного потенциала ЕС президент упоминал ещё во время выступления в Сорбонне 26 сентября 2017 года. Тогда Макрон выступил за создание единого оборонного бюджета ЕС, сил быстрого реагирования и даже общей оборонной доктрины.

Планы Макрона изначально были прохладно встречены министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. Однако в июне 2018 года в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung их поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее, 10 мая, во время вручения Эммануэлю Макрону премии имени Карла Великого в немецком Ахене, Меркель призвала к большей самостоятельности стран ЕС в области безопасности.

«США уже не будут просто нас защищать, — подчеркнула канцлер Германии. — Европе нужно взять собственную судьбу в свои руки. Это наша задача на будущее».

28 августа Макрон в очередной раз призвал к созданию общеевропейских вооружённых сил, практически слово в слово повторив это заявление германского канцлера.

«Европа не может отдать свою безопасность на откуп Соединённым Штатам. Мы должны сами справляться со своими обязательствами и выступать гарантами собственной безопасности, а значит, и европейского суверенитета», — заявил он, выступая перед послами Французской Республики.

Как отмечает Игорь Игнатченко, идея создания европейской армии ложится в общую копилку концепций, которые должны придать новый импульс европейской интеграции. По словам эксперта, французский лидер претендует на то, чтобы быть глашатаем тех сил в Европе, которые выступают за углубление интеграционных процессов.

«Макрон хочет играть роль общеевропейского лидера, и поэтому ему надо делать актуальные и громкие заявления, — считает Игнатченко. — Поскольку Германия является экономическим локомотивом Евросоюза, с которым Франции тягаться тяжело, правительство хочет зарезервировать за собой роль генератора идей и интеграционных проектов».

В настоящее время в рамках ЕС развивается несколько форматов оборонной интеграции.

С 1992 году существует «Европейский корпус» — Eurocorps. Это тактическое соединение, базирующееся в Страсбурге. В работе его штаба принимают участие 10 стран (Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, Испания, Италия, Греция, Румыния, Польша и не входящая в ЕС Турция).

Однако единственной реально развёрнутой частью является франко-немецкая бригада численностью 5 тыс. человек. Кроме того, в случае необходимости командованию корпуса могут быть приданы по одной танковой дивизии из состава вооружённых сил Германии и Франции, одна испанская механизированная дивизия и одна механизированная дивизия ВС Бельгии, а также разведрота Великого герцогства Люксембург.

Военнослужащие Eurocorps

Reuters

© Jean-Marc Loos

В 2007 году было объявлено о развёртывании 18 батальонных боевых групп ЕС, численностью по 1,5 тыс. человек каждая. В декабре 2017 года Евросоюз официально запустил программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO). В июне глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини объявила о создании Европейского оборонного фонда, средства которого должны пойти на финансирование исследовательских проектов и приобретение вооружений.

25 июня на встрече в Люксембурге министры обороны Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Эстонии, Испании и Португалии подписали соглашение о создании Сил быстрого реагирования ЕС. Оно было заключено в рамках выдвинутой Эммануэлем Макроном «Европейской инициативы реагирования».

Европейская опора НАТО

Эксперты отмечают, что хотя французский лидер является наиболее ярким выразителем идеи создания общеевропейской армии, огромную работу на этом направлении ведут германские вооружённые силы. Их усилия в первую очередь сосредоточены на том, чтобы возглавить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

Так, ещё в 2013 году Берлин предложил план Framework Nations Concept. По нему, к 2023 году в составе бундесвера будут созданы две дивизии, состоящие из пяти бронетанковых бригад каждая, — именно они станут основой европейской группировки в рамках НАТО. В неё войдут также как минимум подразделения 19 других стран-членов Североатлантического альянса. Немецкие военные будут играть ведущую роль в рамках этого формирования.

Солдаты Бундесвера

Reuters

© Azad Lashkari

Ещё один вариант оборонной интеграции, который уже сейчас осуществляет бундесвер, — «шефство» над соединениями европейских союзников. В прошлом году румынская 81-я механизированная бригада и чешская 4-я бригада быстрого реагирования были включены в состав немецких дивизий. В октябре этого года бундесверу была подчинена литовская моторизированная пехотная бригада «Железный волк».

«В последнее время усилились разговоры о создании единой европейской армии. Это может быть если не альтернатива НАТО, то европейский «филиал» НАТО с консолидированной позицией», — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По словам эксперта, главная задача таких усилий — создать паритет внутри Североатлантического альянса между США и единым европейским блоком.

«В такой ситуации голос европейцев был бы более весомым и, соответственно, более значимым», — утверждает политолог.

«Чтобы что-то создать, надо что-то потратить»

По мнению Константина Блохина, пока планы создания общеевропейской армии являются скорее чисто теоретическими. Эксперт отметил, что Европа просто не привыкла тратить на оборону столько средств и не сможет обойтись без защиты со стороны США.

«Чтобы что-то создать, надо что-то потратить. А на эту европейскую армию надо потратить огромные средства, — утверждает политолог. — Что-то мне подсказывает, что ЕС вряд ли на это пойдёт».

В свою очередь Игорь Игнатченко отмечает, что планы по строительству общеевропейских вооружённых сил может провалить сама Франция. Так уже было в 1950-х, когда правительство Франции лоббировало идею создания Европейского оборонительного сообщества. Договор о создании единых вооружённых сил Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга был подписан в 1952 году, но так и не вступил в силу, так как французский парламент отказался его ратифицировать.

«Левые партии и зелёные относятся скептически к созданию общеевропейской армии, так как стоят на принципах пацифизма, и не очень горячо будут поддерживать идею повышения военных расходов. С другой стороны, правые силы будут выступать против создания европейской армии, так как не будут хотеть передавать военный суверенитет под власть брюссельских евробюрократов, — отмечает Игнатченко. — Сами французы могут во второй раз в истории провалить этот проект».