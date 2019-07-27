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Филарет проигнорировал заседание синода ПЦУ
27 июля 2019, 19:54 • 124 • Украина
Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) не пришёл на заседание синода новой Православной церкви Украины (ПЦУ).
РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте церковной организации.
«В заседании приняли участие все члены синода, кроме почётного патриарха Филарета (без уважительной причины)», — сообщили в ПЦУ.
Заседание также пропустил архиепископ Ровенский и Острожский Иларион — «по уважительной причине».
Филарет является постоянным членом синода ПЦУ, в состав которого входят 12 человек.
В начале июля Филарет заявил, что у ПЦУ нет будущего.
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