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Филарет проигнорировал заседание синода ПЦУ

27 июля 2019, 19:54  •  124 • Украина
Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) не пришёл на заседание синода новой Православной церкви Украины (ПЦУ).
 
РИА Новости
 

Об этом говорится в сообщении на сайте церковной организации. 

«В заседании приняли участие все члены синода, кроме почётного патриарха Филарета (без уважительной причины)», — сообщили в ПЦУ.

Заседание также пропустил архиепископ Ровенский и Острожский Иларион — «по уважительной причине».

Филарет является постоянным членом синода ПЦУ, в состав которого входят 12 человек.

В начале июля Филарет заявил, что у ПЦУ нет будущего.

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