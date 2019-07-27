Филарет проигнорировал заседание синода ПЦУ

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) не пришёл на заседание синода новой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом говорится в сообщении на сайте церковной организации.

«В заседании приняли участие все члены синода, кроме почётного патриарха Филарета (без уважительной причины)», — сообщили в ПЦУ.

Заседание также пропустил архиепископ Ровенский и Острожский Иларион — «по уважительной причине».

Филарет является постоянным членом синода ПЦУ, в состав которого входят 12 человек.

В начале июля Филарет заявил, что у ПЦУ нет будущего.