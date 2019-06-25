Филарет заявил о создании синода Киевского патриархата

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарет заявил, что УПЦ КП создала синод, не относящийся к неканонической Православной церкви Украины.

Соответствующее заявление Филарет сделал в ходе брифинга.

По его словам, существование синода Киевского патриархата прописано в уставе церковной организации.

«Синод есть, в него входят все архиереи Киевского патриархата — пять. Будет и 12. Сейчас пять, а когда мы вырастем, будет не только 12, но и больше», — приводит его слова «Гордон».

Он также заявил, что УПЦ КП «является независимой» от ПЦУ.

Ранее синод ПЦУ лишил Филарета права управления Киевской епархией.