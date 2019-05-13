Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что новая церковь в стране разделилась. Об этом информирует ТСН.

По его словам, Киевский патриархат, который был упразднён после создания новой Православной церкви Украины (ПЦУ), до сих пор существует.

«Юридический механизм возвращения Киевского патриархата есть. Его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх, значит, есть патриархат», — отметил Денисенко.

Он добавил, что и дальше «будет возвращать» Киевский патриархат. Филарет выразил «стопроцентную уверенность», что «наступит время, когда Киевский патриархат будет признан».

При этом Филарет заявил, что из-за его крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием Думенко «церковь разделилась».

Ранее СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и Епифанием.