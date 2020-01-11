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Филарет зашел с козырей

11 января 2020, 19:09  •  126 • В России

Взаимное неприятие глав двух раскольничьих конфессий на Украине – УПЦ под руководством Филарета и ПЦУ/СЦУ во главе с Епифанием вышло на новый уровень борьбы. Напомним, именно Филарет (в миру – Денисенко) выступил вместе с занимавшим тогда пост президента Украины Петром Порошенко с идеей создания некоей новой церкви, которая должна была по их задумке, стать канонической после получения томоса об автокефалии от главы Константинопольского патриархата Варфоломея.

После ряда усилий их затея увенчалась успехом. Варфоломей в Стамбуле согласился даровать томос, И Филарет, возглавлявший не признанную каноническими православными мировыми конфессиями УПЦ Киевского патриархата, объединился с такими же раскольниками из УАПЦ на Объединительном соборе, состоявшимся 15 декабря 2018-го. Вот только возглавил новую структуру не он, как сам рассчитывал, а одному из его сподвижников по расколу – Епифанию (в миру – Думенко). Как оказалось, иерарх из Стамбула обвел украинских раскольников вокруг пальца – он целиком и полностью подчинил вновь созданную структуру себе. А Епифанию отвел роль назначенного наместника. Филарет, оставшись с носом, когда до него дошел весь смысл произошедших изменений, стал поднимать бучу и обличать и Варфоломея, и Епифания, и новую церковь. Дошло и до обвинений в даче взяток. Филарет даже попытался второй раз войти в ту же воду УПЦ КП, объявив, что она по-прежнему действует. Но вот беда – подписавшись за создание ПЦУ/СЦУ, Филарет одновременно поставил свою подпись и под решением о ликвидации возглавляемой им ранее УПЦ КП. И в полном соответствии с принятым решением и полученным от церковных структур письмом и по их просьбе украинские власти ликвидировали УПЦ КП как юридического лица.

Но все попытки Филарета вернуться в УПЦ КП оказались до сих пор неудачными. В ПЦУ/СЦУ даже в виде милости выделили бывшему лидеру храм и миссию для кормления, но Денисенко это категорически не устраивало. Похоже, он решил дать бой не на жизнь, а на смерть. И вот, как сообщили в пресс-службе УПЦ КП, Филарет решил отозвать свою подпись под решениями Объединительного собора, который они именуют Поместным. Ведь чиновники, которые отказываются сейчас осуществить регистрацию УПЦ КП по-новому, ссылаются именно на то решение от 15 декабря 2018-го и подпись Филарета под ним. Кроме того, к опубликованному пресс-службой обращению Филарета приложено и уведомление, в котором тот жалуется министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому на госсекретаря Минкульта Карандаева, отказывающему Киевскому патриархату в государственной регистрации, ссылаясь на «постановление Поместного Собора».

- Учитывая вышеизложенное, и продолжение практики отсылок государственного органа на постановление так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года, сообщаю об отзыве своей под ней подписи, – заявил Филарет и подкрепил свою аргументацию ссылками на несколько статей вполне светских законодательных актов - Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Конституцию Украины. И подытожил. - Поэтому подпись Патриарха Киевского и всея Руси – Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 в дальнейшем прошу считать недействительной.

Вот с такого лихого козыря зашел Денисенко против Епифания. Впрочем, вряд ли этот жест будет иметь какие-то правовые последствия. Кроме ответа со стороны Думенко в адрес Филарета. Но как бы вскоре не замахнулся Филарет и на самого Варфоломея, сидящего в Стамбуле. А что, терять ему больше уже практически нечего.

Другое дело, что с каждой такой разборкой между раскольников, в других, канонических православных конфессиях неприятие как бы церковных разборок становится все сильнее. И шансы стать равной среди других у ПЦУ/СЦУ все меньше. Как и авторитет Варфоломея, «родившего мышь», как та гора.

Раскольники-филаретовцы отпустили грехи Гетману Мазепе, преданному анафеме.К 300-летию победы Петра I над шведами Украина снова решила переписать историюАлександр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

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