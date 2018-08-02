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Филарет проговорился… Украинский самозванец-патриарх не смог скрыть, зачем ему единая поместная украинская автокефальная церковь.

02 августа 2018, 19:39  •  185 • В России

Патриарх-раскольник не признаваемой традиционными конфессиями самоназванной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью телеканалу «Прямой» не смог скрыть своих планов после ожидаемого получения им томоса о провозглашении единой украинской поместной православной автокефальной церкви. Напомним, по инициативе занимающего пост президента этой страны Петр Порошенко прошение об этом было направлено в Константинополь.

- Государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая (Киево-Печерская и Почаевская – прим. ред.) - будут переданы украинской церкви, - заявил телезрителям преданный анафеме РПЦ гражданин Денисенко (в миру). Он же – самоназванный патриарх Филарет.

- Никакой собственности Московского патриархата в Украине нет. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви, - добавил он, подчеркнув, что «Киево-Печерская и Почаевская лавры является украинским святынями», и закончил абсолютно радикальным тезисом. - А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей собственности церковной не имеет.

В УПЦ МП уже отреагировали на это агрессивное заявление Денисенко.

- Филарет, отлучённый от церкви за многочисленные церковные преступления, может распоряжаться только той собственностью, которую они, раскольники, сами создали, например храм где-то построили, — и никто на неё, кстати, не претендует, - объяснил ситуацию глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов. И напомнил, что Украина в 1990-х годах брала обязательства перед Советом Европы провести реституцию, но не выполнила ничего из обещанного.

- Заявления Филарета совершенно абсурдны и нелепы с юридической точки зрения, - резюмировал Анисимов. Вот только оставлять их без внимания явно не стоит. Поскольку на Украине сейчас и так происходит много абсурдного и нелепого, но «патриотичного», а потому, с точки зрения нынешних украинских властей, правильного и справедливого.

Заявления Филарета нелепы не только с юридической точки зрения. Те же религиозные святыни могут быть христианскими, православными, в конце концов, но не могут иметь национальной принадлежности, украинской или российской. Слабая ориентация Филарета в таких вопросах лишь подчеркивает вполне «земные» мотивы его надежд и притязаний. Ему хочется собственности. Своей. И побольше. Из серии «чужого мне как бы не надо, а что моим считаю – у всех отберу».

И если в Константинополе отдают себе отчет в собственных действиях, то после такого откровенного признания Филарета о намерении натравить одних православных на других, после обещания фактически развязать религиозную войну в центре Европы (о чем мы неоднократно предупреждали), удовлетворить просьбу Киева об автокефалии может только самый безответственный сумасшедший.

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