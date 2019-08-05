Филарет призвал к протестам против новой православной церкви на Украине

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил о сговоре новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) с чиновниками из окружения экс-президента страны Петра Порошенко, их намерении уничтожить Киевский патриархат, и призвал своих сторонников протестовать против этого.

"Я прошу вас - защитите в первую очередь Киевскую патриархию и защитите меня как патриарха... Обращайтесь к власти, протестуйте", - обратился Филарет к священникам во время выступления на кафедральном соборе УПЦ КП.

Протестовать, по его словам, надо против предстоятеля ПЦУ Епифания, "потому что все делается под его управлением". Глава УПЦ КП призвал также обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, правительству, парламенту.

Филарет заявил, что томос об автокефалии украинской церкви, полученный ПЦУ от Константинопольского патриарха, "не дал ничего, кроме разрушения самого Киевского патриархата".

При этом Филарет напомнил, что ни томос, ни ПЦУ "до сих пор не признала ни одна поместная церковь".

Филарет был активным сторонником создания новой церковной структуры - ПЦУ - и получения ею томоса от Константинопольского патриархата. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, он стал критиковать и томос, и деятельность Епифания, а также заявил о восстановлении УПЦ КП. В этой ситуации синод ПЦУ лишил его права управления Киевской епархией, а Минюст Украины заявил о ликвидации УПЦ КП.