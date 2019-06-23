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Филарет призвал Авакова защитить его структуру от новой церкви Украины

23 июня 2019, 16:54  •  105 • Украина
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал главу МВД страны Арсена Авакова «исключить церковное рейдерство» со стороны новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).
 
Reuters
 

«Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины! С просьбой защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата...», — указано в обращении Филарета, копию которого в Facebook опубликовал протоиерей Николай Лагодич.

Филарет попросил Авакова также «дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП и исключить церковное рейдерство».

Ранее Филарет заявил об отделении Киевского патриархата от новой церкви Украины.

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