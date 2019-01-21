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Филарет признал общение новой церкви Украины со спецслужбами

21 января 2019, 09:54  •  35 • Украина
Бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что представители новой церкви Украины общаются со спецслужбами.
 
РИА Новости © Михаил Палинчак
 

«Общаемся. Но ничего не согласовываем. Между КГБ и СБУ колоссальная разница», — сказал священнослужитель в интервью ТСН.

По его словам, если во времена КГБ они «не могли ничего без решения спецслужб делать», то теперь могут делать всё, что считают нужным, даже если это СБУ не нравится.

Ранее Филарет рассказал, как Киев может забрать Киево-Печерскую лавру.

Новая церковь на Украине была образована в середине декабря 2018 года. 

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