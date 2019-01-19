Филарет приказал именовать себя «Святейшим патриархом Украины-всея Руси».

Все-таки что-то нехорошее происходит в Киеве, что оказывает воздействие на человеческие организмы. Может, неосвященной воды перепили накануне Крещения, может антидиабетическим злоупотребляют или, того хуже, томос покуривают. Иначе трудно объяснить как действия и фразы занимающего пост президента Украины Петра Порошенко, так и решения, принимаемые, например. главами новообразованной раскольничьей церкви СЦУ.

Митрополит Епифаний (Думенко), к примеру, в пятницу заявил, что руководимая им СЦУ является полностью самостоятельной и независимой и не подчиняется Константинопольскому патриархату, квартирующему в Стамбуле. Который, собственно, и выписал томос об автокефалии, усеченной настолько, что иная автономия 100 очков форы даст этой украинской церковной «незалежности». Ну, а то что миро получать из Стамбула, самим епископов нельзя назначать и все важные споры и кадровые вопросы решать в Турции, так это, как в анекдоте про чемпиона мира по пофигизму. Которого после награждения спрашивают:

- А вам что, деньги, женщины, вино – все это по фигу?

- Нет, конечно.

- Ой, да ведь у вас тут неувязочка получается!

- А вот ваши неувязочки мне совершенно по фигу.

Так и у Епифания с неувязочками – они его совершенно не беспокоят. Но мало показалось заявления о «незалежности» Святейшей Церкви Украины (СЦУ), пришло время выступить «на бис» и другому самозванцу, теперь уже экс-главе раскольничьей УПЦ Киевского патриархата, прекратившей свое существование после образования СЦУ, Филарету. «Вселенский» патриарх Варфоломей снял с него анафему, наложенную за раскол, и восстановил в церковном звании, правда, только в митрополичьем. Митрополитом называться Филарету всегда было не с руки, и 16 января он повелел поминать во время службы «Святейшего Филарета, патриарха Киевского и всея Руси-Украины» и «Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины». Патриарх без патриархата, зато «Святейший», а митрополит, хоть и с митрополией, а все ж всего лишь «блаженнейший». До этого Филарет высказывался, что он будет «почетным патриархом» исключительно внутри новой, до сих пор не признанной никем из канонических православных церквей, кроме Константинополя, конфессией, ее своеобразным духовным пастырем, а для всего мира останется митрополитом, как и решил Константинопольский патриарх. Но время идет, а аппетит, по всей видимости, не угасает. И вот Филарет уже объявил, что намерен добиваться для Киева патриаршего престола, а сам уже начал себя таковым именовать в очередной раз.

С такими претензиями и самому Варфоломею впору уже начинать беспокоиться. Кто даст ему гарантию, что Филарет завтра не начнет именовать себя Межгалактическим главой православия. Нахальство, конечно, второе счастье. Но это когда первого нет.

Что же такое загадочное, но очень сильнодействующее входит в их рацион потребления?

P.S. В РПЦ, кстати, отреагировали на это извести примерно так же, как ваш покорный слуга.

- Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может, - прокомментировал заявления главы бывшего Киевского патриархата Филарета глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

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