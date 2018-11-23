Филарет ожидает изгнания «московского духа» с Украины после автокефалии

Глава украинской неканонической церковной структуры Филарет заявил, что после получения автокефалии на Украине больше не будет «московского духа».

Как передаёт «Укринформ», данное заявление было сделано священнослужителем во время выступления в Верховной раде.

«Мы будем независимыми от всех центров и получим томос, который приводит буквально в дрожь Москву, потому что если украинская церковь станет признанной автокефальной, то это значит, что Москвы на Украине не будет, не будет московского духа, а будет царить украинство», — сказал Филарет.

Он пожелал украинцам объединиться и выразил уверенность, что в стране будет единая церковь, которую не уничтожит ни один враг.

Ранее СМИ сообщили, что Филарет отказался возглавить новую церковь на Украине.