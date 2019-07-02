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Филарет обвинил Порошенко в заключении тайных соглашений с Константинополем

02 июля 2019, 18:39  •  36 • Украина
Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарет (Денисенко) обвинил экс-лидера страны Петра Порошенко в тайной договорённости с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей Украины.
 
© Пресс-служба президента Украины РИА Новости
 

«Он (Пётр Порошенко. — RT) подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что... на территории Украины... церковные монастыри, храмы... непосредственно подчиняются... вселенскому патриарху», — заявил он в интервью, опубликованном на странице телеканала ZIK в Facebook.

По словам Филарета, пока Константинополю передали только Андреевскую церковь в Киеве, но могут передать и другие храмы и монастыри.

Он также вновь выступил против возможной зависимости церкви Украины от Константинопольского патриархата.

«Мы имеем одну церковь, зависимую от Москвы, а другую церковь, зависимую от Константинополя», — заключил Филарет.

Ранее он заявил, что УПЦ Киевского патриархата создала синод, не относящийся к неканонической ПЦУ.

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