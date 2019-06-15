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Филарет о Порошенко: он служит дьяволу!

15 июня 2019, 15:39  •  104 • В России

Выяснение отношений между самозваными конфессиями украинских раскольников с привлечением светских властей дошло уже до такой степени, что им впору всем предавать друг друга анафеме. Поскольку знаменитый, описанный ранее классиками вопрос: «А ты кто такой?» - уже потерял свою актуальность в силу того, что данная стадия пройдена.

Почетный патриарх какой-то там «новой церкви» СЦУ, получившей томос от Стамбульского патриарха Варфоломея Филарет хочет быть предстоятелем не только почетным, но и по нечетным тоже. Демоны, говорит он сейчас, обманули, подсунули договор с мелким шрифтом, как кредитные банковские менеджеры, а он мелкий текст научился только в договорах с банком читать. Да и как мог не доверять таким достойным людям – его святейшеству (или как там величают Варфоломея) и его ну очень высокопревосходительству аж самому Главковерху Украины Петру Порошенко.

Ну, то есть это тогда «его высокоповажность» Порошенко был достойнейшим из достойных. А теперь Филарет говорит про него, и не где-нибудь на кухне, а в публичном интервью, как о мошеннике и даже признается, что Порошенко – «это страшный аферист. Он верует в дьявола, а не в Бога». Вот таким прямым текстом. И на самом деле не за незалежную украинскую церковь он боролся, а «продал украинскую Церковь (раскольничью секту – прим. авт.) Константинополю ради повышения собственного рейтинга на выборах». А в результате образованная после так называемого «объединительного собора» раскольников ПЦУ (по другой версии – СЦУ) эта объединившая две раскольничьи структуры секта, до сих пор не признанная никем из православных церквей, кроме Константинопольского патриархата, базирующегося в Стамбуле, стала зависимой и от Варфоломея, и от самого Порошенко.

Порошенко, по словам Филарета (в миру – Денисенко), даже занимался откровенным подкупом самозванцев-иерархов на самом «объединительном съезде». Причем, Филарет (или, если его называть по новым правилам украинского языка – Тиларет) не скрывает даже суммы. Шедшие на подкуп.

- Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тыс. долл. Но правда это или нет - я утверждать не могу, - негодующе заявил Филарет, обосновывая аргумент, что Порошенко поклоняется дьяволу, а не Богу. И чуть ли не разразился настоящей проповедью о том, что можно только пытаться представить себе, до какого ничтожества опустился этот человек, если ради пропаганды собственного величия он подкупал иерархов за 20 тысяч долларов. При этом, патриарх-самозванец как-то не подумал, что взяточников-иерархов сей факт тоже не красит. И что они тоже служат совсем не Богу, раз позволяют подкупать себя и берут взятки. Разве что сожаление сквозило, что так за дешево продались. При этом Филарет снова пожаловался, что и Порошенко, и Епифаний (глава СЦУ) не держат своего слова.

- Мы говорили с бывшим президентом в присутствии Епифания ещё перед собором. И президент мне сказал: «Вы будете управлять церковью, как и управляете, а Епифаний — представлять церковь извне», - пожаловался Филарет-Тиларет. Лишили, получается, дедушку сладкого. А он же старый, ему так хотелось.

А ведь совсем недавно не только хвалу друг другу воздавали, но и награждали друг друга. Порошенко присвоил Филарету звание «Герой Украины». А тот ответил экс-главе страны орденом Андрея Первозванного. А теперь? Что делает с людьми лишение доходов, власти и материальных преференций! Ни взяток больше, ни орденов. Только анафема на горизонте.

У Епифания пока ведут себя более мягко и осторожно, ограничиваясь заявлениями, что созываемый Филаретом новый собор 20-го июня, на котором сторонники Денисенко планируют отринуть томос, не имеет никакого значения, и решения его ничтожны. Но тоже могут рассердиться.

А Филарет, между тем, уже окончательно пустился во все тяжкие. И своим поведением все больше напоминает сочинскую проститутку из анекдота, которая пришла с заявлением об изнасиловании в полицию. На том основании, что ее обманули при расчете.

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