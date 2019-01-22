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Филарет награждён звездой героя Украины
22 января 2019, 19:09 • 58 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко вручил звезду героя бывшему главе неканонического Киевского патриархата Филарету, сообщила пресс-служба украинского лидера.
© Пресс-служба президента Украины РИА Новости
Отмечается, что вручение состоялось в ходе мероприятия по случаю Дня соборности Украины.
«Подчёркиваю, что ваша награда абсолютно заслуженная», — сказал Порошенко.
О присвоении Филарету звания «Герой Украины» стало известно в начале января.
Его обладателю вручается орден «Золотая звезда» или орден Государства. Филарет получил обе награды.
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