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Филарет на съезде «Батькивщины» - перебежчик или засланный казачок?

22 января 2019, 16:54  •  119 • В России

Первый этап выборной кампании президента Украины вступает в самый активный период. После многочисленных выдвижений аутсайдеров и спойлеров (а документы на регистрацию подал даже загадочный персонаж Юрий В. Тимошенко, чьи инициалы и фамилия полностью совпадают с данными лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко) начинается время выступлений лидеров гонки. В этот вторник начался съезд партии «Батькивщина», на котором, очевидно, лидер партии и предвыборных опросных рейтингов Юлия Владимировна Тимошенко будет выдвинут в качестве соискательницы желанного президентского кресла.

Но для многих очень неожиданным стало появление на съезде лидера бывшего так называемого Киевского патриархата, объявившего себя (в очередной уже раз) патриархом Филарета. Филарета уже стали настолько плотно ассоциировать с самим Порошенко, что впору, увидев одного, начать вертеть головой в поисках второго. Но на съезд к к основной конкурентке Порошенко он пришел в одиночку. Перекинулся на сторону более перспективного кандидата или пришел перемешать Юлину «бочку меда» своим черпаком дегтя?

Мало того, что Филарет просто появился, он еще и открыл мероприятие. Сначала поздравил присутствующих с празднуемым 22 января Днем Соборности Украины. И тут же воздал должное Порошенко, впрочем, наряду с некоторыми его предшественниками.

- Долго мы боролись, требовали, и таки получили Томос. И 15 декабря на объединительном соборе мы объединились в единую Украинскую православную церковь. Над этим много потрудилась наша церковь Киевского патриархата, и президенты способствовали, начиная с первого президента Леонида Макаровича Кравчука, и Кучма писал письма Вселенскому патриарху, и особенно Виктор Андреевич Ющенко, но достиг этой цели нынешний президент - Петр Алексеевич Порошенко, - провозгласил Филарет. - И мы благодарим всех президентов, которые прилагали усилия, чтобы получить Томос. Это не вмешательство в церковные дела, а забота президентов о государстве. Потому что без единой церкви Украинского государства не может быть.

Чем очень обрадовал сторонников Порошенко.

- Хороший публичный урок правды для Юлии Тимошенко, которая ни разу не сказала слова благодарности Президенту своей страны ни за Томос, ни за безвиз, ни за армию. Никогда публично не признала усилий Президента и его достижений - очевидных для всех, - тут же выступила в «Фейсбук» первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко и ехидно добавила, что уж теперь-то Тимошенко будет вынуждена признать заслуги Порошенко, «когда сам Филарет благословил говорить правду».

Правда, речь ведь про Украину. А там уже стало привычным явлением, когда только что объявленная громкая перемога (победа) тут же обращается зрадой (поражением, изменой). И выступление Филарета прошло по этому же, уже столь знакомому сюжету. Привычно объявив, что сила Украины в объединении, а слабость в разделении, он буквально заявил следующее:

- Я хочу, чтобы мы помолились Господу, чтобы он благословил ваш съезд.

На благословении съезда, а, по факту, и выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты Украины он и закончил свою речь.

И вот что теперь думать Петру Алексеевичу? Или это такая изощренная месть Филарета за то, что в организованной усилиями Константинопольского патриархата, раскольничьих УПЦ КП во главе с Филаретом, УАПЦ и непосредственно Порошенко СЦУ главное место отдали не ему самому? Может он еще тогда и саму Юлю благословит на борьбу? В любом случае Порошенко такая активность Филарета вряд ли понравится.

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