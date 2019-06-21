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Филарет на "Миротворце"? Украинского раскольника "вписали" в базу врагов Незалежной
21 июня 2019, 03:24 • 83 • Политика
После восстановления "Киевского патриархата" дважды раскольника Филарета внесли в базу сайта "Миротворец". Правда, пока только с помощью фотошопа.
Дважды раскольник Филарет попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Главу так называемого "Киевского патриархата" обвинили в госизмене, дискредитации томоса, шпионаже и предательстве украинского народа. Об этом сообщил в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян, опубликовав соответствующий скриншот.
Ранее Филарет объявил о восстановлении "Киевского патриархата", который был упразднён ради создания новой лжецеркви Украины, или ПЦУ. Раскольник рассчитывал возглавить новую структуру, но был оттеснён от власти и финансовых потоков, в связи с чем решил создать новый раскол на Украине.
Напомним, что на украинском сайте "Миротворец" выкладываются личные данные людей, признанных националистами "врагами Украины", чтобы "патриоты" могли устроить над ними расправу. Таким образом, к примеру, в Киеве рядом с собственным домом был убит журналист Олесь Бузина.
В комментариях политолога поправили, указав, что Филарет на "Миротворце" - это фотошоп. Однако, учитывая то, как развиваются события на Украине, не исключено, что вскоре шутка воплотится в реальность.
Фото: Twitter/@A_Gasparyan
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