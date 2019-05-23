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Филарет: если бы мы знали содержание томоса, то не согласились бы на него

23 мая 2019, 19:54  •  72 • Украина
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что если бы на Украине заранее знали содержание томоса от Константинопольского патриархата, то не согласились бы на него.
 
Reuters
 

Об этом он сообщает портал «Новое время».

«Мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, мы не согласились бы на такой томос», — сказал он.

Ранее Филарет заявил, что не будет выполнять ряд условий томоса об автокефалии. 

13 мая лидер УПЦ КП сообщил, что новая церковь в стране разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием Думенко.

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