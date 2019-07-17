Филарет через суд надеется решить вопрос с ликвидацией Киевского патриархата

Лжепатриарх, похоже, всерьез надеется восстановить Киевский патриархат. По иску от УПЦ КП окружной административный суд Киева открыл дело, ответчиком в котором выступает Минкульт Украины. Суть иска в том, чтобы приказ об утрате силы устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" был отменен.

Вместо этого Филарет надеется на создание и принятие нового устава об управлении УПЦ КП. При этом в суде отмечают, что дело рассмотрят в упрощенном порядке, без вызова на заседания сторон. Вердикт будет основан только на документах, предоставленных последними в суд.