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Филарет через суд надеется решить вопрос с ликвидацией Киевского патриархата

17 июля 2019, 00:09  •  22 • В мире
Лжепатриарх Филарет надеется решить вопрос с ликвидацией Киевского патриархата через суд, куда он обратился с иском.
Лжепатриарх, похоже, всерьез надеется восстановить Киевский патриархат. По иску от УПЦ КП окружной административный суд Киева открыл дело, ответчиком в котором выступает Минкульт Украины. Суть иска в том, чтобы приказ об утрате силы устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" был отменен.
Вместо этого Филарет надеется на создание и принятие нового устава об управлении УПЦ КП. При этом в суде отмечают, что дело рассмотрят в упрощенном порядке, без вызова на заседания сторон. Вердикт будет основан только на документах, предоставленных последними в суд.

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