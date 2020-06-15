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«Фиксируем снижение заболеваемости»: Собянин объявил о следующем этапе снятия ограничений в Москве

15 июня 2020, 13:55  •  89 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня. Он отметил, что в городе продолжает фиксироваться снижение заболеваемости. Со вторника смогут открыться летние веранды ресторанов и кафе, а также снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. В России за последние сутки было выявлено 8246 новых случаев коронавирусной инфекции.
 
© Alexander NEMENOV / AFP
 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня. 

Он отметил, что в городе продолжает фиксироваться снижение заболеваемости. В частности, число проходящих лечение в коронавирусных стационарах Москвы за неделю сократилось на 13% — до 8,5 тыс. 

«С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках», — сообщил градоначальник в своём блоге.

В России за последние сутки было выявлено 8246 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом вылечились 4489 человек, 143 пациента скончались.

Наибольшее число новых случаев отмечено в Москве — 1359, Московской области — 689, Санкт-Петербурге — 252.

Таким образом, общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 537 210, за всё время выздоровели 284 539 человек, 7091 умер.

При этом главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что рост числа контактов между гражданами может привести к повышению числа новых случаев коронавируса. По его словам, чтобы защититься от заболевания, «самое важное — те самые мероприятия, о которых так много говорят врачи, Роспотребнадзор, СМИ».

«Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Всё это позволит снизить риски негативного сценария, то есть возобновления роста новой коронавирусной инфекции. Каждый гражданин может внести положительный вклад своим сознательным поведением», — заявил Авдеев.

Тем временем глава московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в воскресенье, 14 июня, в столице за несоблюдение режима ношения масок и перчаток, а также за нарушение социальной дистанции были оштрафованы почти 30 предприятий торговли.

«Мы ежедневно штрафуем от 30 до 70 объектов. Сегодня (14 июня. — RT) мы оштрафовали 29 предприятий. Три — за соблюдение дистанции, а 26 — это по маскам и перчаткам», — рассказал он.

Российские регионы продолжают принимать решения о послаблении либо продлении ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, в Амурской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из других российских регионов.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

«Обновлённый документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России. Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идёт именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости», — сообщили в местном правительстве.

Режим самоизоляции сохраняется для граждан, приезжающих из-за границы, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, требование о 14-дневном карантине по-прежнему необходимо соблюдать приезжающим вахтовым рабочим.

В свою очередь, правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская также призвала сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний и оставить в силе режим удалённой работы.

Кроме того, из-за риска распространения коронавируса в Челябинске и Якутске решили не проводить 24 июня парад Победы.

Также Роспотребнадзор представил рекомендации по предотвращению рисков инфицирования COVID-19, в которых посоветовал гостиницам не заселять в один номер ранее не контактировавших друг с другом людей.

В ведомстве уточнили, что пункт рекомендаций звучит так: «Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного».

«То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В свою очередь, в Ростуризме пояснили, что туристам, которые поехали на отдых вместе, не придётся при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке.

Тем временем глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь в ходе пресс-конференции заявил, что в Пекине существует очень высокий риск дальнейшего распространения COVID-19 из-за вспышки на крупнейшем оптовом рынке города «Синьфади».

Ранее в ходе эпидемиологического расследования там был выявлен коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введён режим военного времени — жители должны соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. 

Хэцзянь отметил, что власти намерены провести тщательное расследование на рынке и в соседних районах, выявить источник инфекции, а также протестировать население.

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