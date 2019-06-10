Фиксируем, наблюдаем внимательно. Президенту Путину еще в пятницу доложили о деле Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенту Путину доложили о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова в пятницу, 7 июня. В целом же представитель Кремля считает недопустимым делать какие-либо выводы, пока идет следствие. Не стоит допускать и обобщения, добавил Песков.

"Это конкретное дело породило некоторые вопросы, большое количество вопросов. Мы это видим и тщательно фиксируем", - сказал представитель Кремля, добавив, что не стоит говорить о недоверии к целой системе, отталкиваясь от конкретного инцидента с Голуновым.

В целом Песков соглашается, что внимание к соответствующим службам в сцепке с расследованием дела Голунова должно быть пристальным. Внимание на происходящее следует обратить Генеральной прокуратуре и "других службам внутри министерства (внутренних дел)".

В Кремле видят и фиксируют, что дело Голунова породило много вопросов, но относят это к конкретному случаю, а не ко всему правосудию, резюмировал Песков. Добавим, на экспертном уровне продолжаются споры о деле. Так, "Народные новости" передают позицию писателя и общественного деятеля Николая Старикова, который предложил отпустить всех осужденных за хранение и сбыт наркотиков, если журналисты считают, что Голунова следует отпустить из-за его приверженности оппозиции. Свою позицию по вопросу высказали и такие представители журналистского сообщества, как Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.