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«Фигурантом может стать Порошенко»: США начали проверку хищений средств, выделенных Украине — адвокат

19 августа 2018, 16:24  •  102 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко может стать объектом для расследования США о хищениях средств, выделенных американским правительством.
Стало известно о том, что сейчас Федеральный суд в Вашингтоне передал на досудебную проверку финансовую специальную документацию в отношении лиц, причастных к хищению государственных средств США. По версии следствия, деньги могли выводить через фиктивные госпрограммы поддержки. Об этом сообщает в своей соцсети адвокат Андрей Смирнов.
«Речь идет о средствах федерального бюджета США и средств, выделяемых в рамках целевой программы поддержки МВФ странам с зарождающейся демократией», - написал Смирнов.
Примечательно то, что украинский президент Петр Порошенко может стать фигурантом этого дела. Смирнов говорит об этом, ссылаясь на собственные источники.
«На материалах дела уже стоят резолюции как Майка Пенса, так и Майка Помпео, - пишет Смирнов. - Проверка займет 25-60 дней по федеральному законодательству, после чего материалы вернут в суд».

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