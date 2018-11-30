«Фигурант №1»: как внутриполитические проблемы влияют на позицию Трампа в отношении России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что причиной отмены встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20 стала внутриполитическая ситуация в США. Накануне в американских СМИ прошла очередная волна обвинений президента в «связях с Россией», основанных на показаниях его бывшего юриста Майкла Коэна. В вину Трампу ставят продвижение своих интересов в РФ во время предвыборной кампании в 2016 году. Кроме того, членов команды американского лидера пытаются обвинить в контактах с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Сам глава Белого дома отрицает все обвинения и называет расследование спецпрокурора Роберта Мюллера охотой на ведьм. Эксперты отмечают, что противники президента США намеренно усилили давление на него в преддверии саммита G20, что и вынудило Трампа отказать от встречи с Владимиром Путиным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала отмену встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 с проблемами в американской внутренней политике.

«Мне кажется, что всё-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США», — отметила Захарова, выступая 30 ноября на традиционном брифинге.

Ранее Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу «российского вмешательства» в выборы президента в 2016 году должно быть немедленно прекращено. Такое заявление он сделал в своём Twitter через несколько часов после сообщения об отмене встречи в Аргентине с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению Трампа, Мюллер игнорирует нарушения закона со стороны Хиллари Клинтон и предвзято относится к команде Трампа.

«Всё это — противозаконный информационный вброс, который нужно пресечь немедленно. Рассматривать реальные преступления другой стороны Мюллер отказывается», — написал американский лидер.

Alan Dershowitz: “These are not crimes. He (Mueller) has no authority to be a roving Commissioner. I don’t see any evidence of crimes.” This is an illegal Hoax that should be ended immediately. Mueller refuses to look at the real crimes on the other side. Where is the IG REPORT? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2018 г.

Опровержение связей с Россией стало одной из ключевых тем в Twitter Трампа накануне саммита G20 в Аргентине.

«Эта преступная охота на ведьм в стиле Джозефа Маккарти, исковеркавшая жизнь стольким ни в чём не повинным людям, когда-нибудь закончится или будет продолжаться вечно? Впустую потратив более $40 млн (возможно ли такое?), доказали только одно: сговора с Россией НЕ БЫЛО. Нелепость!» — написал Трамп 29 ноября.

When will this illegal Joseph McCarthy style Witch Hunt, one that has shattered so many innocent lives, ever end-or will it just go on forever? After wasting more than $40,000,000 (is that possible?), it has proven only one thing-there was NO Collusion with Russia. So Ridiculous! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы следствие так усиленно искало преступление? При этом Мюллер и гневные демократы даже не смотрят на ужасные преступления жуликоватой Хиллари Клинтон и других демократов, возможно, наносящие урон интересам страны. Позор!» — написал Трамп в тот же день.

Did you ever see an investigation more in search of a crime? At the same time Mueller and the Angry Democrats aren’t even looking at the atrocious, and perhaps subversive, crimes that were committed by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. A total disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

По словам экспертов, беспокойство американского лидера вызвали попытки спецпрокурора Роберта Мюллера найти новые доказательства связей команды президента США с Россией. 29 ноября юрист Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил: «вряд ли является совпадением», что Мюллер предпринял новые шаги в отношении команды Трампа накануне саммита G20.

«Он сделал то же самое, что и накануне саммита в Хельсинки», — подчеркнул Джулиани, имея в виду обвинение Мюллером 12 российских военных в хакерских атаках накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки в июле текущего года.

Как отметил в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, отказ американского президента от встречи с Путиным был обусловлен как внешнеполитическими факторами, так и давлением по внутриполитической линии.

«Трамп решил сделать всё для того, чтобы остаться на коне и показать, что это он диктует правила игры, — отметил RT Судаков. — На самом же деле это выглядело очень смешно».

«Шкурные интересы»

Расследование Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы в США в 2016 году было заморожено на период избирательной кампании перед промежуточными выборами в США. Однако после 6 ноября оно возобновилось в полном объёме. 21 ноября Трамп передал Мюллеру письменные ответы на вопросы спецпрокурора, а уже 28 ноября бывший юрист Трампа Майкл Коэн сделал признание в суде, что он якобы лгал следствию об отсутствии связей своего шефа с Россией.

«Я делал эти заявления, чтобы не противоречить политическим сигналам фигуранта №1 и из преданности фигуранту №1», — заявил бывший юрист Трампа. Под «фигурантом №1», как поясняют американские СМИ, подразумевался не кто иной, как президент США Дональд Трамп.

Майкл Коэн

Reuters

Коэн сообщил, что в период предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп проявлял интерес к строительству элитной недвижимости в России и обсуждал с ним этот вопрос. Ранее Коэн отрицал, что после праймериз в Айове в январе 2016 года Трамп интересовался какими-либо российскими проектами. Это заявление бывший адвокат Трампа сделал в рамках заключённой им сделки со следствием, которая должна помочь ему избежать тюрьмы.

«Из заявлений Коэна вовсе не следует, что у Трампа были связи с Россией. До лета 2016 года у него был интерес к строительству в России, — подчеркнул в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Учитывая род занятий Трампа, я никакого криминала в этом не вижу. Это всё — лишь слова Коэна. Вообще всё это носит достаточно пустой характер».

Сам Трамп, однако, считает, что Коэн его оговаривает.

«Он слабый человек, — заявил Трамп, общаясь с журналистами на Южном газоне Белого дома перед отправлением в аргентинскую столицу Буэнос-Айрес. — Ему дали весьма долгий срок за вещи, не связанные с The Trump Organization, а сейчас он пытается уменьшить этот срок».

Одновременно с заявлением Трампа на интернет-портале BuzzFeed вышла статья с шокирующим заголовком «Организация Трампа планировала подарить Владимиру Путину пентхауз за $50 млн в Trump Tower в Москве».

Об этом журналистам издания рассказал американский бизнесмен Феликс Сатер, ранее сотрудничавший с корпорацией Трампа (урождённый Феликс Михайлович Сатеровский — сын эмигрантов из СССР, ставший в 1998 году информатором ФБР по делам, связанным с «русской мафией»). По словам Сатера, именно он предложил Коэну подарить лично российскому президенту Владимиру Путину пентхаус в проектируемой Trump Tower в Москве за $50 млн и якобы Коэн сказал, что это «отличная идея».

В свою очередь, два источника в правоохранительных органах США сообщили Buzzfeed, что Коэн якобы обсуждал эти планы с одним из помощников пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Более того, с высокопоставленными российскими кругами якобы велись переговоры о визите Трампа в Москву.

«О, понимаю! Я — очень хороший застройщик, живу счастливой жизнью, но вижу, что наша страна движется в неверном направлении (мягко выражаясь). Наперекор всем трудностям решаю баллотироваться в президенты, продолжая совершенно законно и спокойно управлять своим бизнесом, — я говорил об этом во время предвыборной кампании. Гипотетически рассматривал вариант строительства где-то в России. Денег не вкладывал, гарантий не давал, за проект не брался. Охота на ведьм!» — прокомментировал 30 ноября ситуацию в своём Twitter сам президент Соединённых Штатов.

Oh, I get it! I am a very good developer, happily living my life, when I see our Country going in the wrong direction (to put it mildly). Against all odds, I decide to run for President & continue to run my business-very legal & very cool, talked about it on the campaign trail... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2018 г.

....Lightly looked at doing a building somewhere in Russia. Put up zero money, zero guarantees and didn’t do the project. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2018 г.

По словам члена-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, цель новых «обвинений» Трампа и его семьи в связях с Россией — попытка убедить американское общество, что «Трамп не является полноценным президентом, а реализует свои личные интересы и личные амбиции», одной из которых было возведение в Москве Trump Tower. Следует отметить, что о планах построить в столице России собственный отель Трамп заявлял ещё в 1987 году.

«Для американцев же то, что президент руководствуется не национальными, а шкурными интересами, выглядит очень отталкивающе», — заявил RT Судаков.

Семья под ударом

CNN отмечает, что ранее показания по поводу возможного строительства Trump Tower в Москве давал один из сыновей президента — Дональд Трамп — младший, управляющий сейчас бизнес-империей своего отца. А Коэн утверждает, что информировал о планах ведения бизнеса в России в период предвыборной кампании Трампа его семью. Знала якобы об этих планах и Иванка Трамп. По мнению американского телеканала, новый поворот в расследовании Мюллера потенциально угрожает не только самому Трампу, но и его родственникам, которых тоже могут обвинить в даче ложных показаний.

«Из-за признания Майкла Коэна в том, что он лгал конгрессу об осведомлённости Дональда Трампа насчёт продолжавшихся во время предвыборной кампании 2016 года попыток построить Trump Tower в Москве, в объективе расследования Роберта Мюллера оказались дети президента», — утверждают журналисты CNN.

Кроме того, ранее Дональда Трампа — младшего американские СМИ обвиняли в организации встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, занимающейся расследованием дела Уильяма Браудера, и в контактах с российским поп-певцом азербайджанского происхождения Эмином Агаларовым, сыном президента Crocus Group Араса Агаларова.

Дональд Трамп с семьёй

Reuters

29 ноября в интервью MSNBC главный кандидат на пост главы комитета по разведке в новом составе конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что после его вступления в должность в 2019 году комитет начнёт проверку правдивости показаний не только Дональда Трампа-младшего, но и зятя президента Джареда Кушнера.

«Для Трампа это очень серьёзно, — заявил Сергей Судаков. — Давление на семью для него гораздо страшнее, чем персональное давление на него самого. Трамп стоит одной ногой в капкане, и выбраться ему будет крайне тяжело».

Слабые звенья

В начале текущей недели американские СМИ также распространили информацию, что внимание команды Роберта Мюллера привлекла деятельность одного из советников Трампа в период предвыборной кампании — Роджера Стоуна, якобы контактировавшего с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Тогда на WikiLeaks публиковали информацию, хранившуюся на серверах взломанного неизвестными хакерами национального комитета Демократической партии.

Пол Манафорт

Reuters

27 ноября The New York Times сообщила, ссылаясь на помощника Стоуна Джерома Корси, что тот в своё время при даче показаний забыл сообщить, что по поручению Стоуна пытался наладить связи с Ассанжем.

Кроме того, 26 ноября офис спецпрокурора США Роберта Мюллера сообщил, что Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, нарушил условия сделки со следствием, солгав под присягой. Из-за этого все послабления по предыдущей сделке для него отменили. Ранее Манафорта признали виновным в налоговом мошенничестве. Его обвиняют также в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича.

По мнению Сергея Судакова, противники Трампа интенсифицировали давление на его окружение.

«Стратегия демократов очень проста — найти максимальное число слабых сторонников Трампа, чтобы они начали его сдавать», — подчеркнул политолог.

По словам Владимира Брутера, Трамп находился бы в более выигрышной ситуации, если бы отказался давать письменные показания комиссии Мюллера. А теперь и самого Трампа могут обвинить во лжи следствию.

«Когда он согласился дать показания, он совершил ошибку, потому что дал понять, что на него можно оказывать давление, — утверждает эксперт. — Теперь крючкотворы из комиссии Мюллера всегда могут найти в его словах противоречия и определить это как дачу ложных показаний».

По словам экспертов, нынешняя ситуация, сложившаяся во внутренней политике США, не будет способствовать развитию диалога с Россией: ведь именно обвинения в связях с нашей страной противники Трампа используют для дискредитации президента.

«Русская карта будет максимально использоваться в 2019 году, мы увидим новые санкции и полноценную торговую войну, — считает Сергей Судаков. — Трамп не будет останавливаться, понимая, что ему надо давить на Россию. Но он забывает, что и Россия может адекватно ответить».

В свою очередь, Владимир Брутер отмечает, что непоследовательные действия Трампа во внутренней политике — то обвинения в адрес Мюллера, то дача ему показаний, то отставка генпрокурора Джеффа Сешнса — говорят о том, что президент «не чувствует себя уверенно» и теряет власть, а в таких обстоятельствах «Трамп для России становится всё менее интересен».