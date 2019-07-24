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Фигура у врат и жёлтый свет: Американка рассказала о своих 27 минутах в загробном мире

24 июля 2019, 23:54  •  75 • В мире
Американка, которая 27 минут провела в состоянии клинической смерти, рассказала о загробном мире. Женщина утверждает, что попала в него и видела фигуру у врат в жёлтом свете.
Это случилось с жительницей штата Аризона Тиной Хайнс. Женщина перенесла сердечный приступ. До приезда врачей миссис Хайнс умерла.
Её муж Брайан умело реанимировал супругу, и она смогла продержаться до приезда неотложки. Но уже в машине она снова умирала несколько раз - к жизни её возвращали дефибриллятором.
Позже было подсчитано, что в состоянии клинической смерти Тина пребывала 27 минут. После того как угроза жизни была окончательно устранена, пациентка очнулась в реанимации, с трудом взяла блокнот и написала "Он существует", указав рукой вверх.
Родные были в замешательстве, поскольку не поняли смысла жестов Тины. Потом она объяснила им, что во время смерти смогла заглянуть в загробный мир. По словам миссис Хайнс, она попала на небеса. Там она оказалась у врат, рядом с которыми заметила чью-то фигуру. Из врат лился яркий жёлтый свет.
Эта история впечатлила всю семью женщины. Её племянница даже сделала себе татуировку с надписью "Он существует", пишет LADbible.

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