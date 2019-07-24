Фигура у врат и жёлтый свет: Американка рассказала о своих 27 минутах в загробном мире

Это случилось с жительницей штата Аризона Тиной Хайнс. Женщина перенесла сердечный приступ. До приезда врачей миссис Хайнс умерла.

Её муж Брайан умело реанимировал супругу, и она смогла продержаться до приезда неотложки. Но уже в машине она снова умирала несколько раз - к жизни её возвращали дефибриллятором.

Позже было подсчитано, что в состоянии клинической смерти Тина пребывала 27 минут. После того как угроза жизни была окончательно устранена, пациентка очнулась в реанимации, с трудом взяла блокнот и написала "Он существует", указав рукой вверх.

Родные были в замешательстве, поскольку не поняли смысла жестов Тины. Потом она объяснила им, что во время смерти смогла заглянуть в загробный мир. По словам миссис Хайнс, она попала на небеса. Там она оказалась у врат, рядом с которыми заметила чью-то фигуру. Из врат лился яркий жёлтый свет.

Эта история впечатлила всю семью женщины. Её племянница даже сделала себе татуировку с надписью "Он существует", пишет LADbible.