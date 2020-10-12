Фидель Кастро – диктатор, влюбивший в себя полмира

Если бы жизнь можно было оценивать в деньгах, то самым дорогим человеком в истории вполне мог бы оказаться Фидель Кастро. Более миллиарда долларов потратило американское правительство, чтобы расправиться с кубинским лидером. Этот титан времен холодной войны утер нос десятку американских президентов, вывел Кубу на передовую мировой политики и оставил невероятно противоречивое наследие.

Критики скажут, что он загнал страну в экономические руины, всячески нарушал базовые человеческие свободы, в поисках которых тысячи кубинцев отправлялись в опасное путешествие, чтобы в Америке начать новую жизнь. Сторонники Кастро расскажут, что при Фиделе Куба стала местом абсолютного социального равноправия и справедливости. Страна воспитала десятки тысяч врачей, учителей, благодаря которым на Кубе одна из самых низких в мире детская смертность, а вот уровень образования населения – один из самых высоких.

© AP Photo Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара и кубинские лидеры идут во главе похоронной процессии

Экскурсовод по Гаване Игорь Русаков рассказал радио Sputnik, что на Кубе обожают Фиделя:

"Многие люди старшего возраста расскажут историю о том, как они раньше воевали с ним в одном отряде. Его любят, помнят, даже если будешь задавать провокационные вопросы, никто не скажет про него ни одного плохого слова".

Незадолго до смерти Кастро признавал, что многие его критики правы, что кубинская модель перестала работать, что страна попала в серьезную зависимость от иностранных вливаний, чего, вполне вероятно, можно было бы избежать, если бы не некоторые его ошибки. Сам Фидель был уверен, что история его оправдает – такими словами он завершил в октябре 1953 года свою знаменитую речь, когда его судили за штурм казарм Монкада, с которого началась кубинская революция. Кастро тогда отметил, что более 90% деревенских детей заражены паразитами, почти миллион кубинцев не имеет работы, а каждый третий житель страны не сможет даже написать свое имя. Что ж, эти проблемы Кастро сумел решить достаточно эффективно. В отличие от других вопросов, ответы на которые не были найдены, несмотря на их растущую значимость.

© РИА Новости Бойцы, возглавляемые Фиделем Кастро, штурмуют армейские казармы Монкада, где расквартированы части армии Батисты. 26 июля 1953 года

Кастро называют не просто региональным политиком, значимым для своей эпохи. Есть мнение, что никто в истории никогда не сделал больше для третьего мира, чем Фидель Кастро. Его фигура безумно популярна во многих странах и в первую очередь на постсоветском пространстве. Рассуждая о причинах этого, ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко отмечает, что в СССР в годы активной деятельности Кастро был сильнейший запрос на освободительное движение, которое носило социалистический характер, а не прозападный, как это было позже:

"И этому идеально соответствовала кубинская революция, которую открыто поддерживал СССР, и которая одержала триумфальную победу под самым боком у США!".

© AP Photo / Jose Goitia Президент Кубы Фидель Кастро с президентом Венесуэлы Уго Чавесом в Баринасе, Венесуэла

Многие не вспомнят ни одной идеи Фиделя Кастро. Многие не знают, как жила при нем Куба, и как она живет сейчас. Но многие с теплом будут отзываться об этом политическом лидере. Экскурсовод из Гаваны Игорь Русаков считает, что ответ на вопрос "почему?" очень прост:

"Фидель был один, он единственный бросил вызов капитализму и открыто против него выступил. Только у Фиделя оказались достаточно храбрости и воли, чтобы открыто сказать американцам "Нет, мы будем жить по-своему!".

Автор Алексей Красильников, радио Sputnik