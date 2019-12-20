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Фиаско китайских «Сушек» в небе над Таиландом. Неизвестные детали учений «Falcon Strike 2015»
20 декабря 2019, 15:54 • 120 • Аналитика
Небезынтересную пищу для размышлений в российских и китайских экспертных сообществах предоставил 14 декабря 2019 года именитый индийский военно-аналитический портал bharat-rakshak.com, в одном из разделов которого были опубликованы график и таблица с ранее неизвестными результатами совместных лётно-тактических учений ВВС Китая и Королевских ВВС Таиланда «Falcon Strike 2015», проведенных в окрестностях таиландской авиабазы Корат в период с 12 по 30 ноября 2015 года с задействованием тяжелых многоцелевых истребителей поколения «4+» J-11A и JAS-39C/D «Gripen».
Разгром китайских J-11А в учебных дальних воздушных боях с таиландскими JAS-39C/D имеет массу технологических обоснований
Графические и табличные данные, скрупулёзно составленные на основании соотношения побед и поражений обоих типов машин в ходе нескольких этапов учений, наглядно продемонстрировали полную неспособность китайских J-11 (лицензионная копия Су-27СК от авиастроительной корпорации «Shenyang») что-либо противопоставить «Грипенам» таиландских ВВС как в дальнем воздушном бою на удалении 80 км и более (соотношение 24:0), так и в бою на средней дистанции на удалении 20—80 км (соотношение 64:14). И только лишь в ближнем воздушном бою (БВБ), именуемом в ОВВС НАТО «собачьей свалкой», соотношение побед и поражений составило 86:12 не в пользу таиландских «Грипенов».
У малоосведомлённых представителей «рядовой блогосферы», не располагающих должным спектром данных о лётно-технических характеристиках, а также технических параметрах бортового радиоэлектронного оборудования и ракетного вооружения участвовавших в учениях модификаций «Грипенов» и J-11, данный результат вызвал полное недоумение, ведь в их видении «тяжелые истребители должны удерживать уверенное господство над лёгкими многоцелевыми истребителями в дальнем воздушном бою, в то время как ЛФИ должны парировать потенциал тяжелых двухдвигательных машин в «догфайте». В реальности же данное мнение не имеет ни единого технологического либо оперативно-тактического обоснования.
Как показал тщательный мониторинг китайского сегмента Интернета за последний квартал 2015 года, командование ВВС НОАК задействовало в данных учениях многоцелевые истребители J-11A ранней модификации, принадлежащие 6-му полку 2-го истребительного авиационного дивизиона, дислоцированного на авиабазе Suixi, расположенной в военном округе Гуанду одноимённой провинции. Многофункциональные истребители J-11A оснащаются модернизированными бортовыми РЛС типа Н001ВЭ проекта «Панда», представленными антенными решетками Кассегрена с дополнительными обводными каналами для реализации режима «воздух-поверхность».
Несмотря на тот факт, что данные радары могут похвастаться 10%-ным увеличением энергетического потенциала в сравнении с ранней (штатной) версией РЛС Н001, их помехозащищённость по-прежнему оставляет желать лучшего, а дальность «захвата» цели типа «JAS-39C/D» (ЭПР составляет порядка 1,7 кв. м) не превышает 75—80 км, в то время как штатные бортовые РЛС со щелевой антенной решеткой PS-05A таиландских JAS-39C/D «Gripen» могут «захватывать» J-11A на аналогичной дистанции, ведь хорошо известно, что последние не могут похвастаться наличием средств снижения радиолокационной сигнатуры, обладая эффективной отражающей поверхностью порядка 12—15 кв. м.
Стало быть, в ходе этапа дальнего воздушного боя, отработанного в рамках учений «Falcon Strike 2015», экипажи таиландских «Грипенов» и китайских J-10A, задействовав радары PS-05A и Н001ВЭ, обнаружили друг друга практически одновременно, на основании чего по-прежнему невозможно спрогнозировать установления господства в воздухе звеньями истребителей той или иной стороны. Возникает следующий вопрос: какие факторы поспособствовали безоговорочной победе JAS-39C/D?
В первую очередь речь идёт о сымитированном ракетном вооружении класса «воздух-воздух», тактико-технические параметры которого были внесены в программное обеспечение системы управления вооружением (СУВ) истребителей, отвечающее за моделирование виртуального воздушного боя в целом и «электронные пуски» в частности. Так, если в СУВ китайских J-11A били внесены параметры далеко не самых перспективных управляемых ракет воздушного боя средней дальности PL-12, оснащённых активными радиолокационными ГСН типа 9Б-1348Э и обладающих эффективной дальностью действия лишь в 70—85 км, то в имитационное ПО систем управления вооружением таиландских «Грипенов» с максимальной долей вероятности были внесены параметры дальнобойных управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-120C-5/7 с дальностью перехвата в переднюю полусферу 105 и 120 км соответственно.
И если даже установленные на JAS-39C/D низкоэнергетические радары PS-05A не позволяли экипажам «Грипенов» полностью реализовать дальностный потенциал AMRAAMов, их заблаговременный пуск с дистанции более 110 км мог быть возможен благодаря реализации режима «HOJ» (наведение на помеху; в случае задействования пилотами J-11A контейнерных комплексов РЭБ Л005-С «Сорбция»), либо по целеуказанию от бортовой системы предупреждения об облучении, способной пеленговать и вычислять угловые координаты источника излучения (в нашем случае китайской БРЛС Н001ВЭ) на удалении порядка 200—250 км. Что же касается китайских J-11A, то размещённые на их узлах подвески УРВВ PL-12, располагающие не столь «долгоиграющими» однорежимными РДТТ (в сравнении с AIM-120C-5/7), не позволили бы добиться перехвата таиландских «Грипенов» на удалении 90—100 км даже в том случае, если бы прямое участие в процессе целеуказания принимали бортовые системы предупреждения об облучении СПО-15 «Берёза» или самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-2000.
Сохранить боевую устойчивость Военно-воздушных сил НОАК в учениях «Falcon Strike 2015» могло привлечение опытных образцов передовых многофункциональных истребителей поколения «4++» J-11B, оснащённых перспективными «дальнозоркими» бортовыми РЛС с АФАР, а также располагающих обновлённым информационным полем кабин экипажей, современными терминалами обмена информацией о тактической воздушной обстановке и обновлённым программным обеспечением системы имитации воздушного боя на средних и больших дальностях.
Последний пункт предусматривает внесение шаблонов с параметрами «виртуальных» ракет воздушного боя PL-15 с интегральными ракетно-прямоточными двигателями и дальностью действия 200—250 км. Цифровые пуски «виртуальных» УРВВ данного типа, обладающих высочайшими скоростными и маневренными качествами даже на терминальном участке траектории полёта, обеспечили бы J-11A полное господство над шведскими машинами поколения «4+».
Евгений Даманцев
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