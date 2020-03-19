Фиаско экологических активистов: «зелёная» эра снова откладывается • 104 • Аналитика

Природа, которую многочисленные адепты разнообразных экологических движений защищали столь неистово, внезапно сыграла с ними злую шутку. Казалось, победа близка! Еще немного, и мировые, правительства дрогнут под натиском последователей Греты Тунберг, марширующих под знаменами всех оттенков зеленого – и сотрут с лица Земли последние «нечистые» ТЭС, после чего пересадят всех своих сограждан на электромобили, ознаменовав всемирное торжество борцов за экологию. Но не тут-то было…



Грянула пандемия COVID-19, мировое промышленное производство обрушилось, транспортное сообщение между странами сократилось до невообразимого минимума, цены на ископаемые энергоносители стремительно покатились вниз. Масла в огонь подлило развернувшееся жесточайшее противостояние за стремительно сжимающиеся рынки сбыта энергетического сырья, в конце концов вылившееся в натуральную «нефтяную войну» между странами ОПЕК (прежде всего Саудовской Аравией), Россией и США. Называть «черное золото» этим привычным нам определением, после того как цена за его баррель упала до 25-27 долларов, не очень-то поворачивается язык…







Причем здесь фиаско экологических активистов? Постараюсь объяснить максимально доходчиво и кратко. Для начала на примере Китая, являющегося, как известно, одним из главных мировых импортеров энергоносителей.



Товарищи из Поднебесной всю экономическую политику государства строят с дальним прицелом на то, чтобы в конечном итоге зарабатывать самим, а не «работать на дядю». Не желая кормить экспортеров нефти и газа, в этой стране более чем плодотворно работают над развитием энергетики возобновляемой, от ископаемых ресурсов нисколько не зависящей. Тем более что и места для развертывания целых полей солнечных батарей или «лесов» ветряных генераторов Китай имеет предостаточно, и технологиями соответствующими располагает.



По имеющимся данным, Пекин планировал в ближайшие годы вложить в «зеленую» энергетику более 350 миллиардов долларов, избавившись от капризов нефтетрейдеров, да еще и попутно создав миллионы рабочих мест для собственных граждан. Однако в последнее время о прогрессе в реализации этих планов что-то не слышно. Сворачивать их начали еще до эпидемии коронавируса, в разгар «торговой войны» с США: уж больно накладно и долго все получалось. Теперь же, когда нефть по стоимости приближается, увы, к воде из-под крана, Поднебесной и вовсе нет ни малейшего смысла надрываться и вкладываться в «чистые» источники энергии. Страна, которая могла стать мировым флагманом «зеленой» энергетики, сегодня нуждается не в ней, а в наиболее быстром и эффективном восстановлении своей экономики. Дешевая нефть здесь точно будет надежнее, чем ветряные мельницы.



Примерно та же история со Старым Светом, в последние годы едва ли не помешавшемся на «достижении углеводородной нейтральности к 2050 году». Помпезный план по претворению в жизнь этой грандиозной идеи был представлен Еврокомиссией аккурат 4 марта нынешнего года. А потом пришел коронавирус... Да, да, и выгнал всех сами знаете куда. Под валящий с ног ураган совершенно неминуемого кризиса и рецессии, во время которых банкирам, промышленникам, да и рядовым гражданам будет уже совершенно не до экологических и климатических «ужастиков» от норвежской девочки и ее подпевал. Тут бы выжить!



Цифры, которыми исчисляются суммы, необходимые на компенсацию ущерба от «позеленения» транспортной, энергетической и промышленных отраслей экономик стран Европейского союза, способны заставить поседеть любого экономиста. Если речь изначально шла о 100 миллиардах евро, то спустя некоторое время несколько более реалистичные люди в Брюсселе подсчитали, что для реального перевода всего ЕС на «безвыбросные» технологии и тому подобные вещи к 2050 году не хватит, пожалуй, и впятеро большего объема инвестиций! Понятно, что теперь, после того, как по Старому Свету пройдется, сея упадок и разорение, COVID-19, никто таких денег на «зеленые» фантазии не выделит. Особенно если учесть фантастическое удешевление традиционных, привычных энергоресурсов, под которые «заточены» европейская промышленность, инфраструктура, транспорт. "Зелёная эра" снова откладывается.



Давным-давно подсчитано: при нынешней стоимости питающих их аккумуляторных батарей электромобили смогут «победить» машины с двигателями внутреннего сгорания по стоимости и рентабельности исключительно при цене нефти от 300 долларов за баррель! При половинном удешевлении (являющемся пока что ненаучной фантастикой) этого главнейшего узла электрокара – при 100 долларах за все ту же нефтяную бочку. Ко всем прочим чудесам «альтернативной», «возобновляемой», «зеленой» и прочей энергетики это относится примерно в такой же мере. Дешевые (а тем более смехотворно дешевые) ископаемые энергоносители моментально выводят их за грань рентабельности. А, следовательно, и лишают перспектив на реализацию связанные с ними проекты. Природа, которую многочисленные адепты разнообразных экологических движений защищали столь неистово, внезапно сыграла с ними злую шутку. Казалось, победа близка! Еще немного, и мировые, правительства дрогнут под натиском последователей Греты Тунберг, марширующих под знаменами всех оттенков зеленого – и сотрут с лица Земли последние «нечистые» ТЭС, после чего пересадят всех своих сограждан на электромобили, ознаменовав всемирное торжество борцов за экологию. Но не тут-то было…Грянула пандемия COVID-19, мировое промышленное производство обрушилось, транспортное сообщение между странами сократилось до невообразимого минимума, цены на ископаемые энергоносители стремительно покатились вниз. Масла в огонь подлило развернувшееся жесточайшее противостояние за стремительно сжимающиеся рынки сбыта энергетического сырья, в конце концов вылившееся в натуральную «нефтяную войну» между странами ОПЕК (прежде всего Саудовской Аравией), Россией и США. Называть «черное золото» этим привычным нам определением, после того как цена за его баррель упала до 25-27 долларов, не очень-то поворачивается язык…Причем здесь фиаско экологических активистов? Постараюсь объяснить максимально доходчиво и кратко. Для начала на примере Китая, являющегося, как известно, одним из главных мировых импортеров энергоносителей.Товарищи из Поднебесной всю экономическую политику государства строят с дальним прицелом на то, чтобы в конечном итоге зарабатывать самим, а не «работать на дядю». Не желая кормить экспортеров нефти и газа, в этой стране более чем плодотворно работают над развитием энергетики возобновляемой, от ископаемых ресурсов нисколько не зависящей. Тем более что и места для развертывания целых полей солнечных батарей или «лесов» ветряных генераторов Китай имеет предостаточно, и технологиями соответствующими располагает.По имеющимся данным, Пекин планировал в ближайшие годы вложить в «зеленую» энергетику более 350 миллиардов долларов, избавившись от капризов нефтетрейдеров, да еще и попутно создав миллионы рабочих мест для собственных граждан. Однако в последнее время о прогрессе в реализации этих планов что-то не слышно. Сворачивать их начали еще до эпидемии коронавируса, в разгар «торговой войны» с США: уж больно накладно и долго все получалось. Теперь же, когда нефть по стоимости приближается, увы, к воде из-под крана, Поднебесной и вовсе нет ни малейшего смысла надрываться и вкладываться в «чистые» источники энергии. Страна, которая могла стать мировым флагманом «зеленой» энергетики, сегодня нуждается не в ней, а в наиболее быстром и эффективном восстановлении своей экономики. Дешевая нефть здесь точно будет надежнее, чем ветряные мельницы.Примерно та же история со Старым Светом, в последние годы едва ли не помешавшемся на «достижении углеводородной нейтральности к 2050 году». Помпезный план по претворению в жизнь этой грандиозной идеи был представлен Еврокомиссией аккурат 4 марта нынешнего года. А потом пришел коронавирус... Да, да, и выгнал всех сами знаете куда. Под валящий с ног ураган совершенно неминуемого кризиса и рецессии, во время которых банкирам, промышленникам, да и рядовым гражданам будет уже совершенно не до экологических и климатических «ужастиков» от норвежской девочки и ее подпевал. Тут бы выжить!Цифры, которыми исчисляются суммы, необходимые на компенсацию ущерба от «позеленения» транспортной, энергетической и промышленных отраслей экономик стран Европейского союза, способны заставить поседеть любого экономиста. Если речь изначально шла о 100 миллиардах евро, то спустя некоторое время несколько более реалистичные люди в Брюсселе подсчитали, что для реального перевода всего ЕС на «безвыбросные» технологии и тому подобные вещи к 2050 году не хватит, пожалуй, и впятеро большего объема инвестиций! Понятно, что теперь, после того, как по Старому Свету пройдется, сея упадок и разорение, COVID-19, никто таких денег на «зеленые» фантазии не выделит. Особенно если учесть фантастическое удешевление традиционных, привычных энергоресурсов, под которые «заточены» европейская промышленность, инфраструктура, транспорт. "Зелёная эра" снова откладывается.Давным-давно подсчитано: при нынешней стоимости питающих их аккумуляторных батарей электромобили смогут «победить» машины с двигателями внутреннего сгорания по стоимости и рентабельности исключительно при цене нефти от 300 долларов за баррель! При половинном удешевлении (являющемся пока что ненаучной фантастикой) этого главнейшего узла электрокара – при 100 долларах за все ту же нефтяную бочку. Ко всем прочим чудесам «альтернативной», «возобновляемой», «зеленой» и прочей энергетики это относится примерно в такой же мере. Дешевые (а тем более смехотворно дешевые) ископаемые энергоносители моментально выводят их за грань рентабельности. А, следовательно, и лишают перспектив на реализацию связанные с ними проекты. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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