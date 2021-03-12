Фейковые картинки: Американская журналистка и фитнес-модель рассказала тайну стройности

На протяжение веков женщины стремились к идеалам, особенно в области фигуры, и у каждой для достижения цели был свой секрет. О своих тайнах стройности рассказала в своём Instagram фитнес-модель, журналистка и блогер из США Данаи Мерсер, назвав многие посты блогеров "фейками".

Фитнес-модель, журналистка и блогер из США Данаи Мерсер поделилась секретами стройной фигуры. Свой пост она выложила в социальной сети Instagram.

В ролике Мерсер позирует перед камерой в одном белье. Фанаты фитнес-модели были удивлены и поражены одновременно тем, что иллюзия худобы на её теле была создана при помощи ретуши. Благодаря специальным программам её талия выглядела гораздо стройнее, ноги длиннее, а грудь больше. Более того, была изменена форма носа и удалены тёмные круги под глазами.

В конце видео Мерсер демонстрирует своё натуральное тело, призвав подписчиков не брать пример с блогеров, которые. Пользуясь программами, вводят фейковыми картинками в заблуждение пользователей.

Скриншот: Instagram/Данаи Мерсер