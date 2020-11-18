Фейковые испытания, реальные последствия: Forbes разоблачил противоракету США

Появились кадры испытаний американской противоракеты SM-3 Block IIA, которая впервые сбила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Журнал Forbes раскрыл подлог военных США и заявил о скорых дипломатических последствиях.

Речь идёт о недавних маневрах американских военных, в ходе которых с атолла Кваджалейн в направлении Гавайев была запущена МБР. А с эсминца ВМС США выпущена ракета SM-3 Block IIA, которая перехватила цель.

Это была не настоящая МБР. Настоящую, вероятно, было бы гораздо труднее сбить. Однако даже это частично реалистичное испытание может обернуться довольно серьёзными последствиями, - сообщает Forbes.

Издание приводит мнение эксперта по ракетному вооружению из Массачусетса Лауры Грего, а также ряда других аналитиков. По их словам, запущенная военными США МБР летела медленнее настоящей и не использовала средства противодействия, которыми оснащены реальные МБР. Условия тестирования были созданы так, чтобы обеспечить максимально возможный успех, констатируют специалисты.

Однако, даже если испытания были фейковыми, их последствия будут вполне реальны, отмечает Forbes. Гарантированное взаимное уничтожение в случае ядерной войны долгое время было надёжным сдерживающим фактором. А испытание противоракеты - это сигнал России и Китаю, что США работают над тем, чтобы изменить статус-кво.