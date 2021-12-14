Фейки Запада о "русской агрессии" сравнили с халвой: Сколько ни говори, слаще не станет

В Госдуме постоянные фейки Запада о "русской агрессии" сравнили с халвой: сколько ни произноси это слово, слаще не станет.

Так председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который пригрозил России "самой высокой экономической ценой" в случае "агрессии" против Украины.

Речь идёт о том, что Россия якобы собирает войска на границе с Украиной, чтобы напасть на соседнее государство. Слухи об этом несколько недель назад начали распространять американские СМИ, не приводя при этом никаких доказательств.

Слуцкий перефразировал известную поговорку "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет".

Даже если подобные фейки про агрессию будут повторяться изо дня в день и на самом высоком уровне, реальностью они не станут. Россия не собирается нападать на Украину,

- подчеркнул депутат.

Он обратил внимание на то, что все разговоры о мнимой "русской агрессии" маскируют подготовку Киева к наступлению на Донбасс и лояльное отношение Запада к саботажу Украиной Минских соглашений. А накачивание страны западным оружием и планы по расширению НАТО на восток создают прямую угрозу для безопасности России.



Скриншот: Telegram/Слуцкий Скриншот: Telegram/Слуцкий

Отметим, что несколько недель назад американские СМИ начали сообщать о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. При этом все издания ссылались либо на некие ролики в соцсетях, которые могли быть сняты когда и где угодно, либо на анонимные источники. Москва уже неоднократно опровергла этот фейк и заявила, что ни на кого нападать не собирается.