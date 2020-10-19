Фейки о крушении MH17 сочиняла британская разведка, но виноваты всё равно русские

Блогер Анатолий Шарий в своём последнем видео ответил на обвинения так называемых британских расследователей, опровергнув заявления авторов Bellingcat. Кроме того, Шарий напомнил, что руководит работой Bellingcat секретная разведывательная служба Великобритании MI6.

"Что такое Bellingcat? Это структура MI6, как утверждают многочисленные эксперты, в том числе западные. Да они (Bellingcat. - Ред.) это особо и не скрывают. То есть структура MI6 начала упоминать моё имя в Twitter. Я заинтересовался и решил выяснить, в чём дело".

Новое расследование Bellingcat связано с одной темой: якобы ГРУ проводит масштабную дезинформацию, чтобы, в том числе, запутать голландских следователей в деле о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17. А в качестве примера такого запутывания приводят записи, предоставленные следователям не в полном виде, а в усечённом. Однако Шарий доказывает в ролике, что обрезали записи СБУ. После чего по требованию тех же голландских следователей должны были предоставить полный вариант аудио.

"Записи полные давно находятся в руках голландцев. Bellingcat врёт, причём абсолютно идиотическим образом", - подчёркивает Шарий.

Британские расследователи слишком топорно отмазывают СБУ, полагает Шарий. Они утверждают, что обрезанные файлы якобы были просто небрежно собраны. Мол, намеренно никто никого обманывать не захотел. В то же время Шарий напоминает, что именно резали СБУ. Например, часть о катапультировавшихся пилотах истребителя.

"Я не понял. Безлер (один из фигурантов дела MH17. - Ред.) принял Су-25 за "Боинг". А катапультировавшихся парашютистов он за кого принял? Он облака принял за парашютистов? Ой, Bellingcat. Что вы делаете?" - интересуется Шарий.

К слову, это не весь перечень противоречий, которые Шарий находит в расследовании Bellingcat, делая вывод, что всё сказанное - ложь. И, напомним, если мы принимаем во внимание вмешательство MI6 в дело о крушении MH17, становится ясно, что фейки о малайзийском "Боинге" сочиняла британская разведка. Но, с точки зрения голландских следователей, виноваты всё равно русские. Как известно, из-за подобной политизации Россия отказалась от дальнейших консультаций с Нидерландами.