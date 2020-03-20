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Фейки о коронавирусе в России лепили и грузины, и украинцы. Леонков указал на прокол "конспираторов"
20 марта 2020, 22:35 • 111 • Политика
Источником фейков о коронавирусе оказались граждане Грузии и Украины. Однако "конспираторы" прокололись на незнании московского метро и других деталях, указал военный эксперт Алексей Леонков.
Источником фейков о коронавирусе в России оказались не только российские "либералы", но и граждане Украины и Грузии. На чём они прокололись, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Он сообщает, что фейк про дезинфекцию с вертолётов имеет грузинское происхождение. А кадры о якобы "вводе войск в Москву" распространил украинский ресурс "Обозреватель".
Однако его создатели допустили сразу несколько грубых проколов, отмечает Алексей Леонков. Во-первых, они явно плохо знают московское метро - в столице России нет станции московского метрополитена "Ленинградский вокзал". А во-вторых, на видео военнослужащие идут на вокзал, а не с него.
А чтобы новость выглядела солидно, "Обозреватель" сослался на подобные кадры, которые сделал известный литературовед Андрей Тюняев... почти год назад! "Очередная перемога обернулась зрадой", - комментирует военный эксперт.
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