Фейки о коронавирусе в России лепили и грузины, и украинцы. Леонков указал на прокол "конспираторов"

Источником фейков о коронавирусе в России оказались не только российские "либералы", но и граждане Украины и Грузии. На чём они прокололись, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он сообщает, что фейк про дезинфекцию с вертолётов имеет грузинское происхождение. А кадры о якобы "вводе войск в Москву" распространил украинский ресурс "Обозреватель".

По свидетельству очевидцев, более тысячи военнослужащих перемещались в районе станции московского метрополитена "Ленинградский вокзал", - гласил украинский фейк.

Однако его создатели допустили сразу несколько грубых проколов, отмечает Алексей Леонков. Во-первых, они явно плохо знают московское метро - в столице России нет станции московского метрополитена "Ленинградский вокзал". А во-вторых, на видео военнослужащие идут на вокзал, а не с него.

Такую картину можно видеть регулярно, так как МО РФ в этом году проводит свыше 4 200 учений, - пишет Леонков в своём Telegram-канале.

А чтобы новость выглядела солидно, "Обозреватель" сослался на подобные кадры, которые сделал известный литературовед Андрей Тюняев... почти год назад! "Очередная перемога обернулась зрадой", - комментирует военный эксперт.