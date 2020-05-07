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Фейки о коронавирусе: кому верить и когда мы с ним справимся?

07 мая 2020, 05:10  •  83 • Аналитика
© Depositphotos / ralwel
Радио Sputnik попыталось выяснить, есть ли у прокуратуры доказательства естественного происхождении вируса и накажут ли за фейки президента США? Что значит "признание фейком" и как доказать – вы искренне верите или распространяете заведомо ложную информацию? А также решило разобраться в происхождении коронавируса и узнать, когда человечество с ним справится. На эти и другие вопросы отвечали адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий и доктор биологических наук, профессор Константин Северинов.
Адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий:
03:40 Важно разобраться с точки зрения закона, что такое заведомо ложная или фейковая информация. Это утверждение о том или ином событии, действии или факторе, которое носит заведомо ложный характер. То есть совершается только с прямым умыслом, здесь не может быть косвенного умысла.
05:34 Это должно быть утверждение, а не предположение, не оценочное суждение, и это правило закреплено в первую очередь в гражданском законодательстве.
06:28 Судебно-лингвистическая экспертиза способна прояснить, если она проведена правильно.
08:20 Само по себе утверждение Генпрокуратуры признать фейком носит юридически оспоримый характер, поскольку то или иное деяние или действие с точки зрения правого поля должен признавать суд.
12:40 И в том числе Дональд Трамп по российскому законодательству не освобождается от ответственности за противоправные действия.
Доктор биологических наук, профессор Константин Северинов:
14:33 Есть масса конспирологических теорий, в частности, популярная некая идея, что какой-то "Доктор Зло" в Америке, во Франции или в Китае сваял этот вирус на коленке, чтобы всем нам "показать кузькину мать". И теория эта популярна, как любая конспирологическая, но не имеет за собой научных оснований.
16:03 Генетический анализ этого вируса, как и любого другого, их огромное количество, показывает, что эти вирусы имеют естественное происхождение, и наука недостаточно развита и, может быть, никогда не будет развита таким образом, чтобы мы могли как инженеры нарисовать чертеж вируса с заданными свойствами, а потом сделать его.
16:33 Мы знаем, например, что этот коронавирус отличается по целому ряду положений в геноме от родственных коронавирусов, которые вызывают простуды. Но почему и какое из этих отличий ответственно за те неприятные свойства коронавируса, которые нам сейчас досаждают, мы сказать не можем.
20:14 Можно ли доказать, что происхождение вируса целенаправленно? Да, можно, и это не так.
21:43 Люк Монтанье – нобелевский лауреат, потому что он в свое время открыл вирус СПИДа, но это не мешает ему быть – он уже пожилой человек – абсолютным научным фриком.
22:53 Будем ли мы понимать эту инфекцию лучше, и найдутся ли способы как-то контролировать ее и жить вместе с ней? Да, безусловно.
25:18 Мы не знаем, почему наш организм отвечает на этот конкретный вирус таким образом. Или, наоборот, мы не знаем, какие изменения, произошедшие в этом вирусе по сравнению с его ближайшими родственниками, сделали его таким опасным для нас.
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