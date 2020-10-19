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Фейк встречают по одёжке: Антипов поймал СБУ на ошибке новичка в деле MH17

19 октября 2020, 19:35  •  180 • Политика
Технический эксперт Юрий Антипов поймал СБУ на глупой ошибке новичка в деле о крушении самолёта MH17. Украинский фейк встретили по одёжке, на которую никто не обратил внимания.
Речь идёт о видео, где автоколонна 53-й курской бригады якобы везёт ракету "Бук", которой, как утверждает Служба безопасности Украины, был сбит малайзийский "Боинг-777" (рейс MH17). Именно это видео стало главным аргументом следователей в Нидерландах, которые с самого начала назначили Россию виновной и отстаивали версию с "Буком", несмотря на то что ни один радар в тот день не зафиксировал запуск ракеты (это признали даже в голландской прокуратуре).
Во-первых, Антипов обратил внимание на красный цвет боеголовки ракеты. Таким цветом помечаются учебные, а не боевые снаряды.
Во-вторых, эксперт указал на маленькую, но очень важную деталь, которую проигнорировали в Амстердаме. Видео якобы было снято в конце июня - начале июля, однако на кадрах можно заметить, что люди одеты по-разному. Некоторые прохожие, попавшие в объектив, одеты в тёплые куртки и шапки, что явно не соответствует жаркому лету. Однако уже на следующих кадрах появляются люди в майках-безрукавках, передаёт New Inform.
Кроме того, в одном месте видео можно заметить пустые поля вдоль шоссе, на которых только появляется поросль. А через мгновение зрителю показывают те же самые поля, но уже колосящиеся.
Всё это, полагает Антипов, свидетельствует о грубом монтаже. СБУ пыталась склеить своё "кино" из кадров одних и тех мест, снятых в разное время. При этом очевидно, что ролик был подготовлен до трагедии, а это значит, что Киев знал о предстоящей катастрофе и был к ней готов.

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