Фейк о слиянии оппозиционных партий разоблачили на корню. Названы возможные источники вброса

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов прокомментировал сообщения о якобы скором съезде членов партии и её планах о грядущем слиянии с малыми партиями, такими как "Родина", "За правду", "Патриоты России" и другими.

Ранее соответствующая информация появилась в публикации "Ведомостей". Притом утверждалось, будто бы данное объединение было инициировано администрацией президента РФ.

Нилов в разговоре с корреспондентом канала Царьград решительно опроверг данные сведения. Он назвал их фейком, заметив, что проведение съезда в декабре невозможно и никаких серьёзных разговоров о слиянии с данными малыми партиями в действительности не было.

Чтобы съезд партии организовать, нужно как минимум 2-3 месяца. А в условиях пандемии это невозможно. К тому же съезду предшествует огромное количество различных собраний, конференций по всей стране, где все члены партии должны поучаствовать. Поэтому проведение съезда в ближайшие месяцы - вещь нереальная, - пояснил замглавы фракции.

Он также назвал возможные источники вброса. По его мнению, фейк могли запустить политтехнологи.