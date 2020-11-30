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Фейк о слиянии оппозиционных партий разоблачили на корню. Названы возможные источники вброса

30 ноября 2020, 21:00  •  52 • Политика
Фейк о грядущем слиянии оппозиционных партий разоблачили на корню. Названы возможные источники вброса. Предполагается, что его могли запустить заинтересованные политтехнологи.
Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов прокомментировал сообщения о якобы скором съезде членов партии и её планах о грядущем слиянии с малыми партиями, такими как "Родина", "За правду", "Патриоты России" и другими.
Ранее соответствующая информация появилась в публикации "Ведомостей". Притом утверждалось, будто бы данное объединение было инициировано администрацией президента РФ.
Нилов в разговоре с корреспондентом канала Царьград решительно опроверг данные сведения. Он назвал их фейком, заметив, что проведение съезда в декабре невозможно и никаких серьёзных разговоров о слиянии с данными малыми партиями в действительности не было.
Чтобы съезд партии организовать, нужно как минимум 2-3 месяца. А в условиях пандемии это невозможно. К тому же съезду предшествует огромное количество различных собраний, конференций по всей стране, где все члены партии должны поучаствовать. Поэтому проведение съезда в ближайшие месяцы - вещь нереальная, - пояснил замглавы фракции.
Он также назвал возможные источники вброса. По его мнению, фейк могли запустить политтехнологи.
Они, видимо, поняли, что малым партиям удачи не видать, а им уж очень хочется с ними всё равно поработать. Это излюбленный приём политтехнологов - самим придумать какую-то тему, какую-то идею, какой-то законопроект и вбросить в СМИ. А потом - вдруг оно прорастёт. Они бывают наняты разными сторонами, - подчеркнул собеседник Царьграда.

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