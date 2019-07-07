Фейк о "400 трупах в Тулуне" распространил "блогер Всея Руси, будущий президент России", заявила Юлия Витязева

Журналист Юлия Витязева на личной странице в социальной сети Twitter назвала имя автора фейка о 400 трупах в Тулуне, которые тайно вывозят из города. Напомним, ранее о недостоверности информации говорила журналист, член СПЧ Екатерина Винокурова. Витязева добавляет, "одно из зол нашего времени - тунеядцы, именующие себя блогерами".

"Вброс про 400 трупов в Тулуне распространяет Артём Павлечко, местный борцун с режЫмом, который постоянно становится фигурантом скандалов районного масштаба, - продолжает журналист, обращаясь к Следственному комитету России с просьбой разобраться в ситуации. - Займитесь, это ваш клиент".

Фото: Twitter.com/Vityzeva.

Кроме того, Витязева добавила кое-что о личности парня, распространявшего фейк.

Фото: Twitter.com/Vityzeva.

В своей фейке автор, по всей видимости, в диалоге с сообщником, говорит о погибших, которых вывозят грузовиками в одну общую яму, приводя цифры: 90 свиней, 70 коров, 400 трупов людей.

Напомним, Тулун находится в зоне подтопления в Иркутской области. Это самая сложная точка ликвидации последствий паводка. Однако речь не идет о таком количестве погибших. С другой стороны, жертвы действительно были. Официальная цифра - 22.