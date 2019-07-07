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Фейк о "400 трупах в Тулуне" распространил "блогер Всея Руси, будущий президент России", заявила Юлия Витязева
07 июля 2019, 15:54 • 205 • Политика
Назван распространивший фейк о "400 трупах в Тулуне". Это "блогер Всея Руси, будущий президент России", заявила Юлия Витязева, призывая СКР заняться этим клиентом.
Журналист Юлия Витязева на личной странице в социальной сети Twitter назвала имя автора фейка о 400 трупах в Тулуне, которые тайно вывозят из города. Напомним, ранее о недостоверности информации говорила журналист, член СПЧ Екатерина Винокурова. Витязева добавляет, "одно из зол нашего времени - тунеядцы, именующие себя блогерами".
"Вброс про 400 трупов в Тулуне распространяет Артём Павлечко, местный борцун с режЫмом, который постоянно становится фигурантом скандалов районного масштаба, - продолжает журналист, обращаясь к Следственному комитету России с просьбой разобраться в ситуации. - Займитесь, это ваш клиент".
Фото: Twitter.com/Vityzeva.
Кроме того, Витязева добавила кое-что о личности парня, распространявшего фейк.
Фото: Twitter.com/Vityzeva.
В своей фейке автор, по всей видимости, в диалоге с сообщником, говорит о погибших, которых вывозят грузовиками в одну общую яму, приводя цифры: 90 свиней, 70 коров, 400 трупов людей.
Напомним, Тулун находится в зоне подтопления в Иркутской области. Это самая сложная точка ликвидации последствий паводка. Однако речь не идет о таком количестве погибших. С другой стороны, жертвы действительно были. Официальная цифра - 22.
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