Фейк... ньюс? За пределами России открывают глаза на "дело Родченкова"

Немецкие эксперты признали факт подделки подписей бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в документах, являющихся доказательствами по делу российской биатлонистки Ольги Зайцевой. Помимо этого, на основании материалов дела, с которым ознакомились немецкие журналисты, коллеги поставили под сомнение достоверность всей "сочинской истории" имени Григория Михайловича.

Материал Der Spiegel стал настоящим откровением для всех, кто с 2016 года, когда в NYT вышла знаменитая статья с беглецом Родченковым, следит за так называемым "сочинским делом", которое переросло в гонения, устроенные WADA российским спортсменам, тренерам и функционерам. Показания человека, которые не подкреплены ничем, стали основанием для неадекватных санкций в адрес россиян, которые до сих пор вынуждены расплачиваться за больные фантазии Родченкова, против которого, напомню, в России возбуждены уголовные дела.

Итак, о чем же нам сообщает Der Spiegel? Первое – это очередное (уже несколько месяцев об этом идет речь) подтверждение подделки подписей Родченкова: в материале также приводится заключение экспертов Der Spiegel, которые сообщают, что подписи бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории в материалах дела биатлонисток Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой являются поддельными.

"В ходе разбирательства в Лозанне МОК первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Но защита утверждает, что документы, вероятно, не были подписаны лично Родченковым. Несколько экспертных мнений, представленных нам, подтверждают это подозрение", - говорится в материале.

Помимо этого там объясняется и происхождение мужской ДНК в пробе Зайцевой.

Допинг-проба была взята в октябре 2014 года. Позже результаты анализа были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в суде. Следователи МОК сочли итоги проверки пробы доказательством мошенничества. Однако, по данным судебно-медицинской экспертизы, мужская ДНК принадлежит супругу Зайцевой. Пара, вероятно, занималась сексом незадолго до сдачи анализа, что и объясняет наличие ДНК.

Ну как тут не вспомнить, что иностранным спортсменам для оправданий достаточно показаний о поцелуе или сексе с тем, у кого может быть допинг... Или самый последний пример: сено, на которое помочился употребивший допинг, и которое затем съела лошадь, принимавшая участие в соревнованиях.

Это, конечно, уже совсем не смешно. Это абсурд. Абсурд, который нас окружает. Абсурд имени WADA, с которым мы живем почти пять лет. А ведь этих документов с поддельными подписями оказалось достаточно, чтобы лишить наших биатлонисток (в данном конкретном случае) серебра Игр в Сочи.

При этом сам Родченков молчит. Уже очень давно. Я про его живые появления. После того, как, по одной из информаций, он сделал себе пластическую операцию из-за боязни преследования со стороны России, перед телекамерами Григорий Михайлович появился лишь дважды в 2018 году – в интервью CBS (уже с измененной внешностью и тщательным гримом) и BBC (в балаклаве и темных очках). В обоих случаях Родченков был неузнаваем, что вызвало массу вопросов и даже сообщение о попытке самоубийства. Все это опровергалось адвокатом беглеца.

После этого Родченкова никто не видел. Его выступления были лишь в письменном виде через адвоката Джима Уолдена.

По словам спортивного юриста, главы комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергея Алексеева в интервью Радио Sputnik, "Доказательства со стороны Родченкова являются недопустимыми с точки зрения процессуального права. Родченков как источник всех этих "доказательств" находится под следствием российских правоохранительных органов. В соответствии с медицинскими неоднократными заключениями он признан психически нездоровым, поэтому весь мотив доказательной базы против российского спорта нужно считать недопустимым. Это уже не первая экспертиза, подтверждающая подделку".

Но кому-то же выгодно закрывать на это глаза и продолжать гнуть свою линию даже в те моменты, когда, казалось бы, уже очевидно, что относиться со всей серьезностью к историям Родченкова не имеет смысла? А ведь до этого были знаменитые показания, в которых он запутался, подставив таким образом Ричарда Макларена.

Уже совсем скоро определяющее заседание в CAS, и что-то мне подсказывает, что аккурат перед ним Родченков, как черт из табакерки, снова выскочит в каком-нибудь таинственном антураже перед телекамерами и расскажет нам о том, какие мы плохие, а он один в белом, под защитой и может продолжать.

Ну а что, за два года молчания и отсутствия должного внимания к своей персоне можно было еще насочинять чего угодно. Вот, сейчас даже книга у Григория выходит, опять же – надо продавать. А для этого необходимы публикации. Классическое правило шоу-бизнеса. Ну а мы все наблюдаем за последствиями фейк... ньюс... Родченкова.