Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморок...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Политика

Фейк ли? Военкор оценил заявление боевиков о гибели русских в Сирии

22 сентября 2020, 14:50  •  435 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в беседе с Царьградом оценил заявление боевиков о якобы гибели русских военнослужащих в Сирии. Фейк ли это? Или горькая правда?
Напомним, по информации боевиков, которая распространилась в соцсетях, в Сирии были найдены вещи, которые предположительно принадлежат российским военнослужащим. На фото, которое распространили ряд Telegram-каналов, отчётливо видны шлем, часы, оптический прибор и магазин от автомата.
По мнению военкора, утверждать, что это фейк или обратное, преждевременно.
"Может, ещё информация не просочилась", - предположил он в беседе с корреспондентом Царьграда.
Коц напомнил о том, что на сайтах боевиков публикуются фотографии элементов экипировки, которая похожа на экипировку российских бойцов сил специальных операций.
"Там шлем с "ночником", магазин от автомата, ещё что-то. И пока вся информация о том, что погиб именно российский боец, идёт от информационных ресурсов террористов", - сказал он, отметив, что на данный момент нет "ни тела, ни какого-то опровержения со стороны российских официальных ведомств".
"Мне кажется, преждевременно говорить, что это фейк или что это не фейк. Надо дождаться официальной информации", - призвал военкор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



435
Источник
Похожие новости
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
24 сентября 2020, 02:35
Сенатор Морозов о Зеленском: Рушит всё, включая "начинку"
24 сентября 2020, 00:45
ГАИ в Минске "давит протестующих": "А почему это больше похоже на…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": В...
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального &q...
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились ст...
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского кан...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2020, 16:05
Мария Певчих рассказала, что случилось с Навальным
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.