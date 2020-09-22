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Фейк ли? Военкор оценил заявление боевиков о гибели русских в Сирии
22 сентября 2020, 14:50 • 435 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в беседе с Царьградом оценил заявление боевиков о якобы гибели русских военнослужащих в Сирии. Фейк ли это? Или горькая правда?
Напомним, по информации боевиков, которая распространилась в соцсетях, в Сирии были найдены вещи, которые предположительно принадлежат российским военнослужащим. На фото, которое распространили ряд Telegram-каналов, отчётливо видны шлем, часы, оптический прибор и магазин от автомата.
По мнению военкора, утверждать, что это фейк или обратное, преждевременно.
"Может, ещё информация не просочилась", - предположил он в беседе с корреспондентом Царьграда.
Коц напомнил о том, что на сайтах боевиков публикуются фотографии элементов экипировки, которая похожа на экипировку российских бойцов сил специальных операций.
"Там шлем с "ночником", магазин от автомата, ещё что-то. И пока вся информация о том, что погиб именно российский боец, идёт от информационных ресурсов террористов", - сказал он, отметив, что на данный момент нет "ни тела, ни какого-то опровержения со стороны российских официальных ведомств".
"Мне кажется, преждевременно говорить, что это фейк или что это не фейк. Надо дождаться официальной информации", - призвал военкор.
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