Фейк ли? Военкор оценил заявление боевиков о гибели русских в Сирии

Напомним, по информации боевиков, которая распространилась в соцсетях, в Сирии были найдены вещи, которые предположительно принадлежат российским военнослужащим. На фото, которое распространили ряд Telegram-каналов, отчётливо видны шлем, часы, оптический прибор и магазин от автомата.

По мнению военкора, утверждать, что это фейк или обратное, преждевременно.

"Может, ещё информация не просочилась", - предположил он в беседе с корреспондентом Царьграда.

Коц напомнил о том, что на сайтах боевиков публикуются фотографии элементов экипировки, которая похожа на экипировку российских бойцов сил специальных операций.

"Там шлем с "ночником", магазин от автомата, ещё что-то. И пока вся информация о том, что погиб именно российский боец, идёт от информационных ресурсов террористов", - сказал он, отметив, что на данный момент нет "ни тела, ни какого-то опровержения со стороны российских официальных ведомств".

"Мне кажется, преждевременно говорить, что это фейк или что это не фейк. Надо дождаться официальной информации", - призвал военкор.