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Фейк или утечка: что известно о слитых в сеть разговорах «проректора ВШЭ» с гадалкой

02 июня 2021, 22:20  •  105 • В России
В сети опубликованы записи около 20 телефонных разговоров, участницами которых якобы были проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара и саратовская гадалка Ирма (Эма Кальметова). Касамара в беседе с RT назвала записи очевидным фейком, а представители вуза заявили, что решается вопрос о том, обращаться ли в правоохранительные органы для проведения проверки по факту распространения сомнительного контента. В свою очередь, Кальметова утверждает, что действительно консультировала Валерию Касамару и что не знает, как записи попали в сеть. При этом, если верить слитым файлам, женщины общались не только по личным вопросам. В частности, гадалка советовала собеседнице провести «чистку» в ВШЭ и обсуждала с ней политическую карьеру.
 
Валерия Касамара РИА Новости © Нина Зотина
 

В сети разгорается скандал вокруг слитого архива телефонных разговоров, участницами которых якобы были российский политолог и социолог, проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара и саратовская гадалка Ирма, которую на самом деле зовут Эма Кальметова. Если верить записям и исходить из их подлинности, то женщина доверяла Кальметовой и обсуждала с ней буквально все сферы своей жизни, начиная с отношений с дочерью и заканчивая политическими амбициями и вопросами управления университетом.

Валерия Касамара заявила RT, что все опубликованные аудиозаписи являются фейковыми.

«Не хотела бы комментировать очевидный фейк. Это художественный вымысел от начала и до конца. К сожалению, современные технологии позволяют реализовывать любые фантазии», — сказала она.

Позицию Касамары поддержала и администрация Высшей школы экономики. В вузе заявили, что пока решают, обращаться ли в правоохранительные органы по поводу случившегося.

«Мы не комментируем фейки, которые появились непонятно откуда. Наше правовое управление сегодня будет решать вопрос о том, будет ли вуз обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по данному факту», — сообщила RT пресс-секретарь ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова.

«Для меня это шок и удар»

В свою очередь, Эма Кальметова в беседе с RT заявила, что консультировала Валерию Касамару. По её словам, она не в курсе происхождения обнародованных файлов и не имеет отношения к их сливу в сеть: «Я не помню, когда и кто делал эти аудиозаписи. Я без понятия, как они попали в сеть. Я сама в таком же состоянии, как и все. Для меня это не меньший шок и удар».

«У нас были более чем уважительные отношения. Эти записи могли от кого угодно уйти в сеть, но только не от меня. Мой телефон не бывает в руках у других людей, кроме меня. Я не сижу ни на каких сайтах, я живу низко, приземлённо», — сказала она.

Кальметова также сообщила, что ещё не разговаривала о случившемся с Касамарой: «Я посчитала, что если надо будет человеку, то позвонит и поговорит. Я не помню, когда мы в последний раз разговаривали. Вы и ищите, кто это сделал».

По информации RT, Эма Кальметова проживает в Саратове и работает под псевдонимом Ирма. В объявлении о своих услугах она обещает клиентам «предоставить совет карт, как лучше поступить в той или иной ситуации».

«Гадаю на картах Таро и рунах. Рассматриваю вопросы любовных, семейных, дружеских, профессиональных отношений, карьеры, выбора действий и т. д. Осуществляю разбор ситуации... От вас необходимы: имя, дата рождения... и конкретные вопросы. Обращайтесь, если вы чувствуете, что в жизни не обошлось без магического вмешательства, постараюсь помочь и в этом», — говорится в объявлении.

«Нужно провести хорошую чистку»

Ссылка на аудиоархив в облачном хранилище была выложена в анонимных Telegram-каналах в ночь на 2 июня. На момент публикации этого материала архив был удалён из сети, однако в распоряжении RT остались все 18 записей. В них женщина обсуждает с гадалкой подробности своей личной жизни, отношений с дочерью, а также советуется по поводу кадровых решений в некоем вузе и собственной карьеры.

Например, она рассказывает Кальметовой, что ей предстоит встреча с руководством, чтобы «обсудить мальчика и какие решения принимать».

«Он (человек, которого обе женщины называют «шефом». — RT) боится за место своей жены и место своё. И он слишком сильно пытается эту ситуацию разрулить, чтобы институт был в передовом состоянии. Но до него не доходит, что в вашем институте нужно провести хорошую чистку. В институте нет своей команды... Верхушку убрать, чтобы низ подчистить было легче», — говорит Кальметова.

Ни в одном разговоре женщины не называют имён. Так, руководителя вуза они называют кодовым именем «товарищ Саахов».

Другая беседа, судя по всему, состоялась летом 2020 года: женщина рассказывает, что её дочь Арина недавно участвовала в телешоу «Дом-2», ушла оттуда спустя три недели, а в октябре ей предстоит защита диплома. Гадалка, в свою очередь, успокаивает собеседницу и обещает, что девушка «очень успешно выйдет замуж» к 30 годам.

Дочь Валерии Касамары Арина, известная в сети как Адель Арнес, участвовала в телешоу в начале июня прошлого года, но не продержалась на проекте и месяца.

На другой записи гадалка советует собеседнице подарить дочери жилплощадь: «К концу следующего года сделаешь ей квартиру».

Помимо советов о выстраивании отношений с дочерью Ирма даёт рекомендации и по поводу строительства карьеры. Так, на жалобы собеседницы, что её после проигрыша на выборах в Мосгордуму не пригласили даже в Общественную палату, гадалка просит не расстраиваться.

«Тебе там делать нехрен. У тебя другая дорога», — успокаивает Ирма и обещает, что в скором времени некий высокопоставленный чиновник предложит ей другое место.

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