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Фейк или нет: В Крыму прояснили ситуацию с возобновлением паромного сообщения с Турцией

23 ноября 2019, 00:54  •  37 • Политика
В Крыму объявили о восстановлении паромного сообщения с Турцией, однако Украина опровергла эту информацию со ссылкой на своего посла в Анкаре. Что происходит на самом деле, рассказала директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
В Крыму уточнили ситуацию с возобновлением паромного сообщения с Турцией. С заявлением выступила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
Речь идёт об информации о восстановлении паромных рейсов между Турцией и российским полуостровом Крым, которые были прерваны в 2017 году. Утверждалось, что был запущен еженедельный рейс по маршруту Зонгулдак - Керчь. На Украине информацию назвали фейком, сославшись на посла Украины в Анкаре Андрея Сибигу.
"По уточнённой последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований", - сказала Наталья Серова в комментарии "РИА Новости".
Напомним, что паромное сообщение между Турцией и Крымом было прервано в марте 2017 года. Однако уже в августе 2018 года стало известно про переговоры о восстановлении регулярных паромных рейсов между полуостровом и Турецкой Республикой.

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