|
Фейк или нет: В Крыму прояснили ситуацию с возобновлением паромного сообщения с Турцией
23 ноября 2019, 00:54 • 37 • Политика
В Крыму объявили о восстановлении паромного сообщения с Турцией, однако Украина опровергла эту информацию со ссылкой на своего посла в Анкаре. Что происходит на самом деле, рассказала директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
В Крыму уточнили ситуацию с возобновлением паромного сообщения с Турцией. С заявлением выступила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
Речь идёт об информации о восстановлении паромных рейсов между Турцией и российским полуостровом Крым, которые были прерваны в 2017 году. Утверждалось, что был запущен еженедельный рейс по маршруту Зонгулдак - Керчь. На Украине информацию назвали фейком, сославшись на посла Украины в Анкаре Андрея Сибигу.
Напомним, что паромное сообщение между Турцией и Крымом было прервано в марте 2017 года. Однако уже в августе 2018 года стало известно про переговоры о восстановлении регулярных паромных рейсов между полуостровом и Турецкой Республикой.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 ноября 2019, 16:09
|
17 ноября 2019, 01:54
|
18 ноября 2019, 16:54
|
19 ноября 2019, 05:54
|
18 ноября 2019, 00:39
|
22 ноября 2019, 02:09
|
17 ноября 2019, 18:09