Фейк или нет: В Крыму прояснили ситуацию с возобновлением паромного сообщения с Турцией

В Крыму уточнили ситуацию с возобновлением паромного сообщения с Турцией. С заявлением выступила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

Речь идёт об информации о восстановлении паромных рейсов между Турцией и российским полуостровом Крым, которые были прерваны в 2017 году. Утверждалось, что был запущен еженедельный рейс по маршруту Зонгулдак - Керчь. На Украине информацию назвали фейком, сославшись на посла Украины в Анкаре Андрея Сибигу.

"По уточнённой последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований", - сказала Наталья Серова в комментарии "РИА Новости".

Напомним, что паромное сообщение между Турцией и Крымом было прервано в марте 2017 года. Однако уже в августе 2018 года стало известно про переговоры о восстановлении регулярных паромных рейсов между полуостровом и Турецкой Республикой.