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Фейк Bloomberg о вторжении на Украину оправдал Васюра: "Русская армия готова"
18 февраля 2022, 12:35 • 25 • Политика
Фейк Bloomberg о вторжении на Украину оправдал Майкл Васюра. Он выразил уверенность, что в скором времени ошибочная статья агентства приобретёт актуальность и станет правдой, поскольку наступление, по его мнению, практически неизбежно: "Русская армия готова".
Замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что сейчас уже можно говорить о начале нового этапа острой конкуренции с Россией, который может продлиться в течение одного поколения или больше, передал в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Так господин Хиппи ответил на вопрос о том, означает ли "почти постоянная угроза вторжения русских на Украину" возвращение ко временам холодной войны.
Ведущий "Первого русского" обсудил эту тему с американским журналистом, политологом Майклом Васюрой. Пронько обратил внимание на нагнетание ситуации вокруг Незалежной в западных дипломатических кругах и в прессе.
Он, в частности, привёл в пример скандальную публикацию агентства Bloomberg, которое написало о уже якобы начале наступления Москвы на Украину. Позже, однако, редакции пришлось извиниться за фейк. Судя по всему, данный материал был заготовлен заранее - на случай реальной атаки.
Васюра признал ошибку данного СМИ, однако выразил уверенность, что в скором времени эта статья Bloomberg приобретёт актуальность и станет правдой, поскольку вторжение, по его мнению, практически неизбежно:
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