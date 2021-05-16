Фея-пулемётчица или "Золушок": Ремейк сказки вызвал оторопь

Amazon обнародовал кадры новой "Золушки" с гендерно-нейтральной феей-крёстной в исполнении гомосексуалиста Билли Портера. Ремейк интернет-пользователи сравнили в России с отечественной версией фильма.

Ранее Amazon обнародовал кадры ремейка сказки "Золушка". Одна из отличительных особенностей нового прочтения знакомой каждому ребёнку истории - гендерно-нейтральная фея-крёстная в исполнении гомосексуалиста Билли Портера.

Ожидается, что сам фильм выпустят уже в сентябре.

Тем временем интернет-пользователи активно обсуждают появившиеся кадры. Особое удивление вызывает именно фея. Тех, кто знаком с советским прочтением сказки с красавицей Варварой Мясниковой (также известной по роли Анки-пулемётчицы в фильме "Чапаев" - ред.) в качестве "крёстной" Золушки, даже оторопь берёт от вида Портера.

Блогер, пишущая под псевдонимом "Swiss Vatnik", предложила своим подписчикам сравнить фото двух фей. К посту в Twitter блогер приложила кадры из фильма "Золушка", снятого в 1947 году, а также современного американского ремейка.

"И да, какой ещё может быть Фея во время BLM?" - задаётся вопросом автор твита, тут же отвечая на него, что, конечно, толерантным темнокожим гомосексуалистом, "который как Фея из сказки носит туфли на шпильках!"

Фото: скриншот twitter.com/kisszuricheeese

Комментаторы явно были под сильнейшим впечатлением.

"Это всё плохо кончится", - высказался некий Ромашкин.

"ЗолуШОК?", - одним словом выразил свои чувства Евгений_Pro.

"Остановите землю! Я сойду…", - не сдержала эмоции @Marusia11041982.

"Спасибо, Господи, что я живу в России!", - высказался Александр Гиричев @gir337.