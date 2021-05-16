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Фея-пулемётчица или "Золушок": Ремейк сказки вызвал оторопь
16 мая 2021, 00:30 • 49 • В мире
Amazon обнародовал кадры новой "Золушки" с гендерно-нейтральной феей-крёстной в исполнении гомосексуалиста Билли Портера. Ремейк интернет-пользователи сравнили в России с отечественной версией фильма.
Ранее Amazon обнародовал кадры ремейка сказки "Золушка". Одна из отличительных особенностей нового прочтения знакомой каждому ребёнку истории - гендерно-нейтральная фея-крёстная в исполнении гомосексуалиста Билли Портера.
Ожидается, что сам фильм выпустят уже в сентябре.
Тем временем интернет-пользователи активно обсуждают появившиеся кадры. Особое удивление вызывает именно фея. Тех, кто знаком с советским прочтением сказки с красавицей Варварой Мясниковой (также известной по роли Анки-пулемётчицы в фильме "Чапаев" - ред.) в качестве "крёстной" Золушки, даже оторопь берёт от вида Портера.
Блогер, пишущая под псевдонимом "Swiss Vatnik", предложила своим подписчикам сравнить фото двух фей. К посту в Twitter блогер приложила кадры из фильма "Золушка", снятого в 1947 году, а также современного американского ремейка.
Фото: скриншот twitter.com/kisszuricheeese
Комментаторы явно были под сильнейшим впечатлением.
"Это всё плохо кончится", - высказался некий Ромашкин.
"ЗолуШОК?", - одним словом выразил свои чувства Евгений_Pro.
"Остановите землю! Я сойду…", - не сдержала эмоции @Marusia11041982.
"Спасибо, Господи, что я живу в России!", - высказался Александр Гиричев @gir337.
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